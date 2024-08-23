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遭勒令停牌 大中華金控瀉逾87%至1仙

【明報專訊】港交所（0388）加緊清理不夠業務及資產的上市公司，最新對象是多次易手的大中華金控（0431）。該集團被港交所指未有相當價值資產及足夠業務上市，並擬根據上市規則第13.24條，自9月2日起暫停股份買賣。該集團有權自8月30日或之前提出覆核，否則便自停牌起18個月後除牌。受即將停牌消息衝擊，股價昨開市後10多分鐘已急瀉逾87%至1仙最低交易價跌無可跌（見圖），市值蒸發5.29億元，只餘7780萬元。

9月2日暫停買賣 18月後除牌

據過往按照上市規則第13.24條下停牌，若涉事上市公司未能重組債務及業務，並令上市委員會確認符合復牌要求，公司退市除牌風險極高。今年以來被迫除牌退市的上市公司有19家，當中5家為GEM板。

按大中華金控收到聯交所的函件指出，該集團的內地與本港貸款融資、內地倉庫、資產管理及廣告業務等並無呈現可行及可持續的狀况。尤其貸款融資業務已於2023年度降至最低營運水平，並無計劃改善。其他業務多年來只維持小規模且前景有限。公司2023年度出現流動負債淨額約5.51億元及負資產6.52億元，核數師亦對此前兩個年度的持續經營能力不表意見。

今年來19家上市公司被迫除牌

大中華金控前身為詠輝國際，早年曾因為出現財困後屢次易手、重組及易名。當中在2000年前後借科網熱潮及海峽兩岸經貿活動重啟而成熱炒股，更先後引入中國燃氣（0384）主席劉明輝及民企華寶國際（0336）主席朱林瑤坐鎮並持股而知名，但是業務及資產屢變，始終面對除牌危機逼近。

港股市場續出現除牌股之餘，內地A股退市潮持續。彭博社報道，截至今年8月21日數據顯示，A股市場已有40家公司除牌，此外還有9間公司收到交易所擬終止上市的事先告知書並待摘牌。這意味今年A股退市公司可能逼近50家，勢將超過去年45間的歷史最高。