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績優股小米友邦帶動 恒指再彈249點

【明報專訊】美國聯儲局公布上月底政策會議紀錄「放鴿」，大多數委員認為9月份減息為合適做法，增加市場對減息的憧憬，港股昨日早段一度高開106點，惟其後反覆回落，午後升幅逐步擴大，全日升249點或1.4%，收報17,641點，收市價亦重見1個月新高水平。全日成交額較上日增加3.8%至974億元。

憧憬美下月減息

昨日業績股榮辱互見，分別於周三收市後及昨日早上公布業績的小米（1810）及友邦（1299）領漲，帶動大市升勢，兩隻股份全日分別升9%及5.9%，收報19.1元和54.45元，為昨日升幅最大藍籌股。昨日收市後公布業績的東方海外（0316）獲匯豐研究於績前提前唱好，其評級及目標價均獲上調，股份昨日升5.6%，收報114.8元。惟於近期公布業績的生科股表現欠佳，昨日獲北水青睞的石藥（1093）全日急跌14.4%至4.86元，為跌幅最大藍籌股，另藥明生物（2269）亦跌8.5%，收報10.4元。

石藥急跌14％ 表現最差藍籌

小米領漲下「ATMXJ」科網股同樣做好，昨晚召開股東會待股東轉變為香港主要上市議程的阿里巴巴（9988），股價升2.1%至81.65元、騰訊（0700）升1.7%至377.8元、美團（3690）升1.2%至109元、京東（9618）亦升3.5%至106元。

北水方面，昨北水轉至淨流出8301萬元，結束連續兩日淨流入，北水淨流入最多的個股為石藥，淨流入4.02億元。中移動（0941）及中海油（0883）分別獲北水淨流入6966萬元及6723萬元。

北水轉淨流出8301萬

北水淨流出最多的為小米，遭北水淨沽出12.67億元，而騰訊及快手（1024）亦被北水淨賣出4.53億元及1.51億元。