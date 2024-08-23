績優股小米友邦帶動 恒指再彈249點

【明報專訊】美國聯儲局公布上月底政策會議紀錄「放鴿」，大多數委員認為9月份減息為合適做法，增加市場對減息的憧憬，港股昨日早段一度高開106點，惟其後反覆回落，午後升幅逐步擴大，全日升249點或1.4%，收報17,641點，收市價亦重見1個月新高水平。全日成交額較上日增加3.8%至974億元。