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網易次季經調整利潤跌13% 遜預期 美股ADS早段曾挫一成 CEO：旗艦遊戲調整會有陣痛

標籤：經濟

【明報專訊】網易（9999）公布截至6月底止第二季業績遜預期，股東應佔淨利潤跌18%至67.59億元（人民幣，下同），經調整股東應佔淨利潤亦跌13%至78.19億元，派第二季度股息每股8.7美仙。綜合上半年，股東應佔淨利潤及經調整股東應佔淨利潤分別跌4%及1.5%，至143.93億元及163.3億元，集團首席執行官兼董事丁磊承認，旗艦遊戲調整會有陣痛。

明報記者

該股昨於美股ADS早段最多曾挫一成，低見82.84美元（1份ADS相等於5港股），折合約129.2元，較公布業績前本港收市價143元大跌約9.6%。

各業務淨收入錄單位增長

第二季網易各項業務的淨收入只有單位增長，主力的遊戲及相關增值服務淨收入增6.7%至201億元，旗下科技教育公司有道（美：DAO）淨收入升9.5%至13億元，雲音樂（9899）淨收入只增4.7%至20億元，而創新業務和其他淨收入21億元，近無增長。季內毛利升11%至160億元，惟按季跌近6%，各項業務的毛利均按季下跌。集團解釋，遊戲及相關增值服務毛利下降主要因若干手遊淨收入下降；有道毛利下跌因其學習服務的淨收入下降；雲音樂毛利下降主要因上一季度一次性調整了某些版權費用。

季內網易營業費用按年增8.9%，主要反映遊戲等研發投入及市場推廣支出增加，管理層未有回應未來研發開支會否繼續上升，只說長遠會維持在一個合適水平。此外，期內集團確認淨匯兌損失2.39億元，去年同期則錄14.65億元淨匯兌收益。

丁磊表示，20多年來集團練就出強勁的研發和運營能力，打造出卓越的遊戲產品矩陣，高品質和多樣化的遊戲擴充網易的產品線。他稱，集團正調整一些旗艦遊戲，指調整一定有陣痛。至於旗下《蛋仔派對》全球累計註冊用户突破6億，成為集團最多用戶的遊戲之一，惟收入與用戶不成正比，丁磊着大家不用擔心，團隊會積極改善以取得平衡。

至於網易旗下雲音樂，上半年收入按年增4%至40.7億元，股東應佔利潤8.1億元，按年增1.76倍，經調整淨利潤升1.65倍至8.81億元，不派息。

雲音樂利潤8.1億 增1.8倍

期內毛利率增10.3個百分點至35%，主要受惠於規模效應，版權成本的一次性調整亦讓上半年毛利率升約2.6百分點。