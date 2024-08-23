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百度上季經調整淨利潤跌7.5%

【明報專訊】百度（9888）第二季收入稍遜預期，不過經調整淨利潤勝市場預期，期內收入為339.31億元（人民幣，下同），按年跌0.37%，經調整後淨利潤按年跌7.5%至73.96億元，勝預期的66.82億元。集團管理層稱，營銷業務受外部綜合因素影響，未來將提升搜索功能，長線可帶來顯著收入貢獻。

集團次季核心收入按年升1%至267億元，經調整核心盈利按年跌5%至72.9億元；期內在線營銷收入為192億元，按年跌2%；非在線營銷收入為75億元，同比增長10%，主要由智能雲業務帶動。

智能雲帶動 AI收入佔比升至9%

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏指出，第二季智能雲持續加速，抵消在線營銷收入持續面臨的宏觀阻力，並為百度核心營收帶來增長。智能雲上季收入達51億元，按年升14%，並持續實現經調整盈利（Non-GAAP），AI貢獻收入佔比亦由今年首季的6%，進一步提升至9%。

李彥宏又稱，集團加快百度搜索的創新步伐，現時百度搜索已有18%的結果由AI生成，比起傳統搜索結果更全面及相關，未來AI可將搜尋提升為多功能創意平台，為用戶提供更廣泛的服務，雖然短期內對貨幣化產生影響，但長期來看會取得成功。

他認為，未來2至3年AI競爭將非常激烈，最終誰可從中盈利就能生存。集團仍看到市場對旗下生成式AI產品的強勁需求，並繼續加強其市場領先地位，現時文心大模型日調用量約為6億次，日均處理token文本約1萬億，均是中國最高。

文心大模型用量內地最高

李彥宏稱，在線營銷業務面臨外部多個因素的壓力，宏觀經濟疲軟及競爭壓力是主要挑戰，例如消費者支出復蘇遲緩，廣告商家的支出更審慎，以及網路用戶行為變化，更多時間用於短片及社交平台，影響營銷業務表現。不過，他強調，科技創新將是未來成功的關鍵，包括提升搜索功能至一個AI生態系統，但需要一段時間才帶來顯著收入貢獻。

自動駕駛業務方面，蘿蔔快跑於6月19日近乎在整個武漢提供100%的全無人駕駛叫車服務，上季自動駕駛訂單約89.9萬單，按年增長26%，集團近日亦開始對最新RT6汽車進行規模化全無人道路測試。截至7月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過700萬單。百度昨績前收報86.5元，升1.82%；美股（美：BIDU）早段跌近4%。