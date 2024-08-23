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東亞中期純利跌兩成 中期息減14%

【明報專訊】東亞銀行（0023）公布中期業績，集團期內減值損失按年上升19%，拖累純利下跌近兩成至21.11億元，每股盈利0.69元。東亞宣布派中期息0.31元，按年少派14%。東亞香港業務因金融工具減值損失增加，令純利按年跌21.4%至13.1億元。東亞銀行風險總監陳淑佩表示，該行於期內為3個本地物業投資者的貸款減值撥備近6.9億元，佔集團期內總撥備的24%。

3本地物業投資者貸款減值撥備7億

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，截至今年6月底，東亞整體減值損失當中，有52%為與內地商業房地產（CRE）相關，香港CRE則佔24%。他指出，集團密切管理港CRE貸款質素，指出有關的不良貸款率亦不顯著，而其貸款當中有85%為有抵押品擔保，亦提到東亞會繼續支持本港CRE及提供貸款。

陳淑佩續指出，貸款減值撥備的3名本地物業投資者，當中有兩人貸款金額較大，因於高息環境下造成還款困難，令東亞於期內下調其貸款質素評級。她續提到，涉及個別客戶的抵押品價值下跌，令該行增加撥備，但該行沒要求該客戶加押抵押品。

港淨利息收入增7% 淨息差擴闊

香港業務方面，集團表示續受惠於利好的利率環境，令淨利息收入按年上升7%，淨息差亦按年擴闊14個點子。服務費及佣金收入淨額則按年略跌1.8%。集團稱宏觀及地緣政治局勢持續不明朗，企業及投資者取態仍然審慎。

另外，集團金融工具的減值損失按年上升19%至28.81億元，集團指內地商業房地產行業繼續為影響資產質素的主因。

李民橋表示，該行已進一步將內地CRE的風險敞口減少，截至6月底，內地CRE貸款佔東亞整體貸款組合比例的5.9%或420億元，相信為內地CRE作出撥備的最壞時期已經過去。