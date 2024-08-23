瑞聲中期多賺逾2.5倍 績後股價飈6%

【明報專訊】瑞聲科技（2018）中期業績受惠手機市場回暖和旗下車載業務Premium Sound Solutions（PSS）併表帶來的貢獻，純利按年升逾2.5倍至5.37億元（人民幣，下同）。集團實施末期派息制，不再派付中期股息，派息率為15%。首席財務官郭丹於業績記者會上解釋，為集團業務發展，需預留資源繼續投資發展，但會平衡股東回報，將視乎市場情况、股價和現金流等因素下回購股份。執行董事莫祖權稱未來續維持派息率15%。
雖然公司不再派中期息，但昨股價照升6.2%，全日最高見31.7港元，創1個月高，收報31.25港元，仍升4.7%，成交3.14億港元。
瑞聲科技上半年收入按年增加22%至112.47億元，當中聲學產品升4.1%至34.6億元；電磁傳動及精密結構件增1.1%至36.58億元；光學產品升24.9%至22.13億元。
期內毛利率按年大增7.4個百分點至21.5%。同時，集團去年收購了從事汽車領域聲學器件的PSS，相關業務併表收入為15.2億元，毛利率為25%。
郭丹指出，新款手機通常於下半年相繼發布，料增長勢頭可維持，全年毛利率有望提升到22%至25%之間水平，並預期PSS併表會帶來約三成的收入貢獻。