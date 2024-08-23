瑞聲中期多賺逾2.5倍 績後股價飈6%

不再派中期息 維持派息率15%

雖然公司不再派中期息，但昨股價照升6.2%，全日最高見31.7港元，創1個月高，收報31.25港元，仍升4.7%，成交3.14億港元。

瑞聲科技上半年收入按年增加22%至112.47億元，當中聲學產品升4.1%至34.6億元；電磁傳動及精密結構件增1.1%至36.58億元；光學產品升24.9%至22.13億元。

毛利率大增至21.5%

期內毛利率按年大增7.4個百分點至21.5%。同時，集團去年收購了從事汽車領域聲學器件的PSS，相關業務併表收入為15.2億元，毛利率為25%。

郭丹指出，新款手機通常於下半年相繼發布，料增長勢頭可維持，全年毛利率有望提升到22%至25%之間水平，並預期PSS併表會帶來約三成的收入貢獻。