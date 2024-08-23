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碧服中期核心少賺32% 設委員會追討應收款

【明報專訊】物管股碧桂園服務（6098）中期核心利潤按年降31.7%至18.4億元（人民幣，下同），純利跌38.7%至14.4億元，每股基本盈利為0.4309元；維持不派中期息。上半年經營活動所得現金淨額按年跌87.7%，至2.7億元，市場關注往後現金流情况，碧服總裁徐彬淮表示，昨已成立「追討欠款委員會」，針對風險客商應收款問題，並由包括總裁在內的兩名董事及核心管理層為成員，從最高層為追討欠款給予支持。

CFO：積極考慮回購

管理層指出，上半年就風險客商的追討已取得一定成效，部分已「以資抵債」，但由於資產轉化為現金流需時處理，仍在走流程中，未能體現在上半年財報，但會逐步轉化帶來現金流入。

管理層強調，「心裡不慌」，重申並無調整年初綜合收費率大於一的目標，且公司對追討欠款及現金流問題「非常清晰，認為多說無益，9月份第三季會打個『翻身仗』」。

談到股價低迷的情况，執行總裁兼首席財務官黃鵬指出，公司會「積極考慮準備回購的動作」，現時正「想辦法加強外匯儲備」，或「突破人民幣在境內通過股票帳戶的回購方式」的限制；公司又將努力達成原訂的目標，藉業績回升、對資本市場的價值保護，提升股東回報等手段，相信股價將會回到合理水平。