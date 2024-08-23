WSJ：華納音樂前主席 提價洽購派拉蒙

最新報價達468億

知情人士稱，Bronfman的最新報價，包括17億美元的收購要約，這將使無投票權的派拉蒙股東，可選擇以每股16美元的溢價套現。至於Skydance此前提出的80億美元（約624億港元）收購方案，包括收購全國娛樂公司，將Skydance併入派拉蒙，並讓那些無投票權的股東，有權以每股約15美元的價格套現。

Skydance與派拉蒙全球上月達成交易協議，但需經過一個「詢價期」，在此期間其他潛在買家可提出報價，該期限在本周三屆滿。Bronfman的新提案，與Skydance的報價更為接近，暫未清楚他是否已獲得融資。

「詢價期」延至9月5日

派拉蒙的特別董事委員會周三表示，已收到Bronfman代表財團提出的收購提案，將研究其出價是否較Skydance優勝，並將「詢價期」延至9月5日，其他競標者也可在此期間提出報價，而Skydance亦有機會修改報價。派拉蒙擁有哥倫比亞廣播公司（CBS），以及Nickelodeon、Comedy Central和MTV等有線電視頻道，旗下製片廠曾製作《珠光寶氣》及《教父》等經典電影。

（華爾街日報）

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