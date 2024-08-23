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楊智佳：瑞聲績佳帶動股價 候回吐吸

【明報專訊】恒指昨日上升249點，收報17,641點，主板成交974億元。藍籌股表現不錯，但二三線股表現很參差。內地A股持續偏軟，滬深300指數下跌0.26%，較反映二三線股表現的創業板指，下跌0.76%幅度較大，資金繼續偏好高市值股份，與港股情况相若。

港股進入業績期後段，亦是最多上市公司公布業績的時段。近期業績較為亮麗的行業，非手機設備股莫屬。舜宇光學（2382）業績後的周三，股價急彈8%。至於小米（1810）及瑞聲科技（2018）業績後，股價亦於周四分別上漲9%及4%。

無獨有偶，小米、瑞聲及舜宇今年上半年收入均上漲兩成至三成左右，合理顯示到手機市場復蘇的狀况。不過，股價卻未盡反映復蘇，投資者大概對於中國內地手機行業的復蘇持續性存疑，否則舜宇股價理應從低位倍升了，目前只由低位回升了47%。

投資者的疑惑並沒有錯，回顧今年7月份內地社會消費品零售總額數字，只有餐飲、日用消費品及通訊器材類產品的消費額錄得明顯的按年上升，其中，通訊器材類按年增幅12.7%，年初至今上升11.4%，表現強勁。其他周期消費，按年均錄得下跌，於是，投資者質疑手機市場的榮景只會短暫，是一場曇花一現的反彈，因為想不出理由，可以讓手機行業持續在中國經濟之中一枝獨秀。

AI概念有炒作空間 考慮小米瑞聲舜宇

雖然蘋果（Apple）（美：AAPL）iPhone於中國的市佔率下降，瑞聲及舜宇為蘋果供應商，尤其對前者的影響不大。瑞聲近年加強與華為及小米合作，刺激了收入增長。於今年第二季，華為手機於中國銷量大增42%，至995萬部，市佔率升至14.93%；至於小米手機銷量上升19.65%，至1063萬部，表現亦很理想。舜宇、瑞聲及小米今年上半年收入增長兩成至三成，均跑贏了全國通訊器材消費的增長。

中線而言，今年下半年踏入手機旺季，預料沒有那麼快由反彈高峰下滑。與此同時，環球股市好轉，AI概念順理成章再度成為話題，AI手機、AI PC的概念，即使不是很堅實，亦大有機會出現炒作空間，具備追落後條件。在港股市場，要想起這類概念，投資者要考慮的便是小米、瑞聲、舜宇，再次線一點便有丘鈦科技（1478），後者亦有觸底的味道。預計於今年餘下時間，這幾隻股份表現不會太差，以瑞聲為例，股價受業績帶動，升至保歷加通道上軸的阻力，短期回吐至5天線的30元水平，仍可考慮吸納，持有數月。

於美股市場，AI PC概念便會想起高通（Qualcomm）（美：QCOM），縱使近期股價較低迷，倘若美股破頂、氣氛轉趨熾熱，高通亦有追落後的機會。

手機概念股中線持有數月勝長揸

再長遠一點，便充滿疑問了。內地手機銷情如何理想，都難以抵擋內地整體經濟放緩的現實，內地其他周期性消費項目，包括服裝、家電等等，仍很疲弱，手機市場最終很大機會受到拖累。除了上述手機設備港股之外，蘋果亦遲早面對衝擊，或許已是明年的事了。不過，港股市場上的手機概念股，暫時只能當作進入小陽春，長遠仍飽受考驗，中線持有數個月，相信勝過長線持有。

[楊智佳 還看今朝]