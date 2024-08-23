葉創成：內銀派息佳 長揸勝短炒

內銀股由於具備股息率高的優勢，去年初以來成為港股最強勢板塊之一。筆者及家人當年積極認購內銀股，原因則是相信銀行屬百業之母，長遠看好內地經濟便應該買內銀股，而交行、建行、中行、招行及工行在2010年供股時，筆者及家人也有參與。

多年前減持建行 至今「賺價蝕息」

現在回看，內銀股過去多年來的確為投資者帶來不錯的股息回報，以交行為例，2005年6月上市至今，累積每股派息逾4.5元人民幣，屬當年上市價2.5元的近兩倍。以昨日收市價6.13元計，交行股息率約6.7厘，仍有吸引力。

值得一提的是，筆者多年前曾經在高位減持建行，至今未買回，即使減持價高於昨日收市價，惟未能填補近年少收建行派息的「損失」，因此目前的感覺是，內銀股還是長揸比短炒好。

相信國家經濟股市將會愈來愈好

執筆撰寫此文的昨日，是中共第二代領導人核心鄧小平誕辰120周年紀念日。鄧小平在1978年提出「對內改革、對外開放」、「解放思想、實事求是」觀點及之後落實相關政策，是「我國改革開放和現代化建設的總設計師」，故筆者很認同恒隆（0101）前董事長陳啟宗的說法，鄧小平「在最短時間內讓最多數人民的生活得到最大幅度的改善」，值得敬佩，而筆者亦相信國家經濟及股市將會愈來愈好。

[葉創成 創富倉]