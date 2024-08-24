阿里下周三港轉主要上市 望迎北水 不涉新股發行或融資 最快9月納港股通

阿里巴巴昨日開市前披露自願轉換為雙重主要上市將生效，股價先跌後升，收報82.65元，升1元或約1.2%，成交金額達35.8億元，僅次騰訊控股（0700）及盈富基金（2800），為成交第三大股份。

阿里巴巴昨天披露日前股東會上，通過修訂及重述公司的組織章程大綱及章程細則，指轉換為雙重上市後，股票標記「S」將於聯交所港幣及人民幣櫃台的股票簡稱中刪除。

第二上市豁免條款不再適用

此外，在聯交所作第二上市發行人，先前被授予若干豁免及寬免的條款將被撤銷或不再適用，包括公司通訊印刷本、月報表及與核數師的批准、辭退及薪酬以及股東要求召開股東特別大會有關的股東保護規定等。而公司亦須遵守所有在港主要上市規則及證監會收購合併守則及權益披露等規定。例如以往第二上市，阿里巴巴董事須每季披露最新持股水平；而本港則要求董事持股水平但凡跨越一個整數百分點便須披露。

北水倘持股一成 買貨或達1500億

另一方面，阿里巴巴是次就主要上市轉換尋求申請，且聯交所已授予豁免嚴格遵守香港上市規則的4項條文，包括涉及採用美國公認會計準則編製財務報表、與董事臨時空缺、董事免職及要求召開股東特別大會有關的股東保護規定、適用於合約安排的持續關連交易規定，以及根據2024年計劃授予的股份期權行使價。

資料顯示，股份獲納入港股通可吸引更多資金支持，例如按持貨總值計，騰訊控股獲3516.04億元的北水支持，所持股份涉9.36億股，而按持股比例，商湯（0020）獲內地資金入市持有高達19.66%股權。若果阿里巴巴正式納入港股通，並且以最少10%股權獲北水持有的話，以已發行約187.4億股及收市價計，股份市值估計可達1548.9億元。

摩通：對長線基金是個機會

摩根大通發表報告認為，阿里巴巴潛在獲納入港股通，對長線基金而言是一個明顯的機會，但有對冲基金認為，有關消息已被市場憧憬多時，股價現水平或已反映相關消息。摩通維持對阿里巴巴「增持」評級，目標價為106元，並認為長線基金對該股持審慎樂觀態度，該股潛在提升市場佔有率及估值較低。

明報記者