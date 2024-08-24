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市場觀望 港股成交788億減19%

【明報專訊】市場靜待聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會發言，為美國減息路線定調，港股缺乏方向，成交比周四大減19%，至787.7億元。恒指曾低見17,493點，失守50天平均線的17,545點，但尾市回穩兼收復50天線，收報17,612點，微跌28點，跌0.16%，部分重磅股績後股價回落。國指收報6219點，跌0.08%，科指收報3468點，跌1.1%。分析師指出，市場觀望轉濃，等候新催化劑作後續推動。

網易跌逾一成 表現最差藍籌

成交雖降，北水淨流入反增至27.29億元，終止單日流出，淨流入金額是本月16日以來最多。但全周計，北水流出14.57億元，本月暫累計流入368.44億元。至於全周計，港股三大指數則連續第三周報升，其中恒指累升1%，科指累升0.28%，國指累升0.93%。

大市無方向，資金聚焦業績股。兩重磅科技股績後捱沽，網易（9999）增長放緩，拖累股價曾跌最多14.8%，收市仍跌10.28%，收報128.3元，見去年12月22日以來新低，是表現最差藍籌，高盛把該股目標價由196元下調至179元；百度（9888）股價曾跌至近80元關口，收市跌4.92%，報82.2元。

東方海外（0316）減派中期股息及不派特別股息，股價跌7.3%，收報106.4元，摩根士丹利發表研究報告指出，維持該股「減持」評級，目標價89元。

第一上海首席策略師葉尚志指出，大市成交量繼續低於年內的日均成交額1066億元，相信市場更多是處於盤內資金博弈階段，疊加港股正值業績公布期，加劇股份各走極端發展。目前，權重股如匯控（0005）和騰訊（0700）有望成為港股護盤主力。