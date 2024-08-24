市場觀望 港股成交788億減19%

【明報專訊】市場靜待聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會發言，為美國減息路線定調，港股缺乏方向，成交比周四大減19%，至787.7億元。恒指曾低見17,493點，失守50天平均線的17,545點，但尾市回穩兼收復50天線，收報17,612點，微跌28點，跌0.16%，部分重磅股績後股價回落。國指收報6219點，跌0.08%，科指收報3468點，跌1.1%。分析師指出，市場觀望轉濃，等候新催化劑作後續推動。