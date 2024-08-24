HKTVmall母企中期轉蝕2748萬 王維基：港處轉型期 嘗試不同業務模式

明報記者 蕭嘉聰

港科探索今年上半年經調整後EBITDA為3760萬元，按年跌54.5%，新探索及科技業務的經調整EBITDA虧損約8450萬元，虧損擴大主要由於營運成本增加，尤其是用於加大街市即日餸及Everuts的業務規模，以及已分配的未資本化的研發成本及支援成本增加所致。集團上半年訂單總商品交易額（GMV）達42.35億元，按年增4.88%，香港電商業務GMV為41.05億元，按年增2.5%；HKTVmall的O2O門市按年淨減少15間至75間門市。

集團稱，現正積極推動新鮮食材快速送遞服務「街市即日餸」和全球代購平台「Everuts」業務，雖然業務面對十分艱巨的困難及挑戰，但如果服務只局限於HKTVmall，或許5年後就會像許多在港創立的公司一樣，被大集團及內地企業吞併、甚至被迫退出市場。

指若局限HKTVmall 5年後或被吞併

由於街市即日餸營運成本相對較高，一般營運商難以進入市場，即使大型營運商亦未必願意投入龐大資源發展，但對HKTVmall而言，以上因素正是提供發展空間及更多可能性。

電子商貿業務方面，維持今年全年訂單總商品交易額87億至90億元、經調整EBITDA佔訂單總商品交易額2.6%至3%等目標不變；上調街市即日餸全年GMV目標至最高3.2億元，但有關業務全年EBITDA虧損目標由原來4300萬至4900萬元，上調至8000萬至9500萬元。

推動消費者線上買濕貨街市產品

集團指決定今年下半年加速轉型過程，積極推動消費者採用線上購買濕貨街市產品，並舉辦大規模的廣告和促銷活動，以把握經濟環境疲弱、可能促進居家烹飪趨勢而興起的機遇。