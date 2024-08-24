希慎中期基本溢利跌0.7% 利蘊蓮：港仍具吸引力

希慎昨中午公布中期業績，其股價午後升逾5%高見11.46元，創1個月新高，收市升4.4%。

利園8期與不同商戶洽租賃

香港甲級寫字樓空置率受市場關注，希慎上半年寫字樓營業額按年略跌0.1%至7.44億元，出租率維持89%，惟旗下利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。主席利蘊蓮指利園區具地理位置的優勢，加上社區配套較完善，有助維持出租率。隨着加路連山道項目（下稱利園8期）預期2026年中竣工，將為利園區增加約三成面積，但坦言現時市道較差，故公司已陸續與不同商戶商討租賃事宜。呂幹威稱目前利園8期的工程進度與成本控制「做得不錯」。

希慎商舖業務營業額按年上升10.8%至8.44億元，但收取的租金減少17.2%至7200萬元，出租率亦下降兩個百分點至95%。公司指上半年的續約、租金檢討與新出租物業的租金水平維持顯著上升趨勢。利蘊蓮相信香港仍具吸引力，強調集團會繼續塑造自己特色，包括利園社區吸納了各類奢侈品、娛樂、生活飲食等品牌進駐。呂幹威則稱最近旗下項目有新店舖開業仍錄得良好反應。

截至6月底止，希慎債務總額為267.37億元，較去年底增近4%；平均債務到期期限為3.9年。另公司7月簽訂一筆80億元的4年期銀團貸款。