moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

平保：金監局降保險產品利率上限屬重大利好

【明報專訊】國家金融監督管理總局於8月公布，於9月1日起將新備案的普通型保險產品及分紅型保險產品，由原先的利率上限3厘及2.5厘，分別下調至為2.5厘和2厘。平安保險（2318）聯席首席執行官及副總經理郭曉濤認為，有關措施對於整個行業而言，為非常正面及積極的重大利好措施，平保亦非常歡迎，因為利率於未來持續下調的情况下，整個壽險行業性存在利差損問題，新措施亦有效地防止行業利差損問題持續惡化。

未來主打分紅產品

郭曉濤績提到，為應對利率變化及監管的改變，平保亦將於產品結構方面進行調整，指過去約七成均為傳統保險產品，而未來將會以分紅產品作為主打產品，預料其會佔平保整體銷售約一半以上。他績稱，集團將結合產品保障、分紅，以及醫療健康養老服務組成不同產品組合，務求降負債成本及有效地維持產品的利潤率。

被問到平保對於匯控（0005）最新管理層變動及業務方面看法時，平安保險副總經理付欣則表示，集團不會對匯豐管理層，包括對匯豐本身作出評價。

至於對匯控投資，付欣則指為平保一個重要的財務投資，為集團險資投資配置的一個重要部分，其他投資亦多為一些高收息、高分紅的股票。

另外，郭曉濤亦表示，因多個自然災害事件，今年上半年內地整個產險行業的綜合成本率均略為上升，但他提到平保的產險綜合成本率於上半年、甚至過去均持續優於市場，優於市場的情况有信心於今年全年可維持。