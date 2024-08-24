平保：金監局降保險產品利率上限屬重大利好

未來主打分紅產品

郭曉濤績提到，為應對利率變化及監管的改變，平保亦將於產品結構方面進行調整，指過去約七成均為傳統保險產品，而未來將會以分紅產品作為主打產品，預料其會佔平保整體銷售約一半以上。他績稱，集團將結合產品保障、分紅，以及醫療健康養老服務組成不同產品組合，務求降負債成本及有效地維持產品的利潤率。

被問到平保對於匯控（0005）最新管理層變動及業務方面看法時，平安保險副總經理付欣則表示，集團不會對匯豐管理層，包括對匯豐本身作出評價。

至於對匯控投資，付欣則指為平保一個重要的財務投資，為集團險資投資配置的一個重要部分，其他投資亦多為一些高收息、高分紅的股票。

另外，郭曉濤亦表示，因多個自然災害事件，今年上半年內地整個產險行業的綜合成本率均略為上升，但他提到平保的產險綜合成本率於上半年、甚至過去均持續優於市場，優於市場的情况有信心於今年全年可維持。