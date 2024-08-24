鮑威爾談減息：是時候調整政策 防美就業續轉弱 道指曾升逾450點

鮑威爾表示，近期遏抑通脹取得進展，「我對通脹可持續邁向2%目標的信心增強」。雖然通脹增長的風險消退，但就業市場轉弱的風險增加。他說，就業市場降溫是「毫無疑問的」，「我們不尋求，也不歡迎就業市場進一步降溫」，隨着物價穩定方面取得進一步進展，美聯儲「將盡一切努力支持強勁的就業市場」。

美匯指數跌至100.7 債息急跌

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos形容，鮑威爾已「完全轉向」，相比他兩年前在同一場合，聲言為了遏抑通脹，不惜以經濟衰退作為代價的鷹派作風，他已「全面轉鴿」。《華爾街日報》評論指出，鮑威爾的最新言論，接近為美聯儲的歷史性遏抑通脹行動畫上句號。雖然美聯儲此前公布的7月會議紀錄已顯示，「絕大多數」美聯儲官員認同9月會議減息是「適當的」，且市場人士已預期9月啟動減息周期，但鮑威爾的減息信號，仍為美股帶來提振作用。道指早段升逾450點，標普500指數及納指升逾1%。追蹤細價股的羅素2000指數早段更升逾2%。

獲鮑威爾確認減息在即，美匯指數昨晚由101.5，跌至100.7。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚由4厘以上，急跌至3.9厘。美國10年期國債孳息率一度跌穿3.8厘。沒有利息收入的金價上漲，現貨金午夜前升逾1%至每盎司2517美元；期金升穿每盎司2550美元。國際油價午夜前升約2%。

鮑威爾在美聯儲7月底的會議後仍表示，需要更多數據令他有信心通脹正持續回落，最新講話表明他已掌握了足夠數據。他昨晚表示：「前進的方向是明確的，減息的時機和步伐，將取決於數據、不斷變化的前景，以及風險平衡。」他一如既往未具體說明減息的時點和幅度。《華爾街日報》指出，鮑威爾此舉，可以為未來較大幅度的減息打開大門，一旦未來數周就業市場出現更疲軟的迹象，美聯儲就可加快減息步伐。

9月減息半厘概率升至35%

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注9月減息0.25厘的概率為六成半，略低於此前的七成以上，但減息半厘的概率，則由此前的兩成半升至三成半。今年底前減息1厘或以上的概率，則由六成半升至七成半以上。

鮑威爾對「軟着陸」的前景抱有信心。他說，隨着政策限制適當放寬，「美聯儲有充分的理由認為通脹將回復至2%水平，並同時讓就業市場持續強勁」。

今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨表示，通脹放緩的速度超出其預期，「推動減息可能是合適的」。當被問及是否贊成今年底前減息超過一次，他表示，年底前可能需要不止一次減息。

明年有投票權的波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）周四表示，由於通脹已消退，就業市場降溫，美國經濟「處於良好狀態」。她有信心通脹將回落至2%的目標，因此是時候考慮減息。

（綜合報道）

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