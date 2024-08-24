日央行先放鷹再放鴿 圓匯日股齊波動

早上稱若通脹符預期 將續加息

日圓兌美元之後有所回落，至昨晚跌穿146水平。日經指數尾市反彈，昨收市升0.4%。

植田周五發表講話前，日圓經歷了6周的波動，兌每美元在7月11日跌穿161水平，創38年低位後，迄今升約10%。日經指數在7月11日升穿4.2萬點的歷史高位後，又在8月5日的「黑色星期一」暴跌4451點，是歷來最大單日跌幅。植田昨試圖淡化日本央行在7月底加息對市場的影響，強調投資者對美國經濟的擔憂才是市場動盪的關鍵因素，並形容市場的「過度」擔憂已有所緩解。他表示，由於「國內外市場仍然不穩定」，將密切監察市場發展。他表示，日本央行需仔細觀察不穩定的金融市場對通脹前景的影響，暗示不急於再次加息。

彭博社分析指出，植田未對7月加息表現後悔，並表示若數據繼續符合預期將進一步加息，反映近期股市和日圓的波動，並未破壞日本央行的利率正常化計劃。盛寶金融貨幣策略主管Charu Chanana表示，植田的言論「結束了日本央行可能因市場動盪而放棄加息的猜測」，保持進一步加息的選擇對日圓有利，但對股市不利。經濟學家預期，日本央行將在9月按兵不動，但今年底前仍會再次加息。

昨公布的日本通脹數據，為央行進一步加息提供理據。剔除新鮮食品價格的日本7月核心CPI按年升2.7%，是連續第3個月上升，也是2月以來最高。日本7月整體CPI按年升2.8%，升幅與5月及6月持平，同樣維持在2月以來高位。CPI數據顯示，日本7月米類價格按年升17.2%，是20年來最大升幅。由於去年夏季的酷熱天氣，稻米產量減少，令現在市場供需緊張，造成價格上漲。

（綜合報道）

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