moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日央行先放鷹再放鴿 圓匯日股齊波動

【明報專訊】日本央行行長植田和男昨向日本眾議院財務金融委員會警告，全球市場仍然不穩，不過央行基本立場不變，倘日本的通脹和經濟增長趨勢符合預期，未來仍會繼續加息至中性水平。由於植田的言論較市場預期鷹派，日圓兌每美元昨天上午曾漲0.7%至145.3，令出口板塊受壓，日經指數昨上午下滑。至下午植田在日本參議院出席另一場聽證會時解釋，其看法與副行長內田真一沒有不同。內田此前曾表示，央行不會在市場不穩定時加息。儘管植田昨未有重申此講法，但強調將審慎傳遞央行的想法，以確保市場人士不會對央行的政策感到驚訝。

早上稱若通脹符預期 將續加息

日圓兌美元之後有所回落，至昨晚跌穿146水平。日經指數尾市反彈，昨收市升0.4%。

植田周五發表講話前，日圓經歷了6周的波動，兌每美元在7月11日跌穿161水平，創38年低位後，迄今升約10%。日經指數在7月11日升穿4.2萬點的歷史高位後，又在8月5日的「黑色星期一」暴跌4451點，是歷來最大單日跌幅。植田昨試圖淡化日本央行在7月底加息對市場的影響，強調投資者對美國經濟的擔憂才是市場動盪的關鍵因素，並形容市場的「過度」擔憂已有所緩解。他表示，由於「國內外市場仍然不穩定」，將密切監察市場發展。他表示，日本央行需仔細觀察不穩定的金融市場對通脹前景的影響，暗示不急於再次加息。

彭博社分析指出，植田未對7月加息表現後悔，並表示若數據繼續符合預期將進一步加息，反映近期股市和日圓的波動，並未破壞日本央行的利率正常化計劃。盛寶金融貨幣策略主管Charu Chanana表示，植田的言論「結束了日本央行可能因市場動盪而放棄加息的猜測」，保持進一步加息的選擇對日圓有利，但對股市不利。經濟學家預期，日本央行將在9月按兵不動，但今年底前仍會再次加息。

昨公布的日本通脹數據，為央行進一步加息提供理據。剔除新鮮食品價格的日本7月核心CPI按年升2.7%，是連續第3個月上升，也是2月以來最高。日本7月整體CPI按年升2.8%，升幅與5月及6月持平，同樣維持在2月以來高位。CPI數據顯示，日本7月米類價格按年升17.2%，是20年來最大升幅。由於去年夏季的酷熱天氣，稻米產量減少，令現在市場供需緊張，造成價格上漲。

（綜合報道）

[國際金融]