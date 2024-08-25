減息在望 美股三大指數科技股齊升 瑞銀薦6最受惠港股 太古系電盈系各佔兩席

明報記者 蕭嘉聰

美股三大指數一周計均錄升幅，納指及標指分別升1.4%及1.45%，道指升1.27%，合計連升兩周。重磅科技及晶片股向上（見表），蘋果（美：AAPL）升1.03%至226.84美元，股價企穩在10天線以上（見圖）；Nvidia（英偉達）（美：NVDA）亦升4.55%。此外，反映中國概念股表現的金龍指數上周五反彈0.28%至5620點，阿里巴巴（美：BABA）周三（28日）在港轉換主要上市，收市升2.95%至85.41美元。

恒指夜期港股ADR指數齊升

美國減息亦利好港股走向，恒指夜期上周五收報17,733點，升98點，較恒指收市高水121點；港股ADR比例指數收市報17,659點，升47點。大行瑞銀認為，低息環境將從基本面利好香港，包括減輕家庭和非金融企業的償還債務負擔，為整體經濟帶來積極增長動力，亦可帶動資金流入香港風險資產。不過美國啟動減息周期未必預示高負債企業，尤其是香港中小型地產發展商面臨的償債能力挑戰已徹底解決，該行對持商業物業的地產股仍維持謹慎立場，認為發展商的信貸評級被調低，將有可能增加信貸成本。

瑞銀對持商業物業地產股謹慎

瑞銀認為，雖然香港非金融業債務比率佔GDP比率已由高位回落，但仍接近歷史高位，料第二季非金融業總利息成本佔GDP近一成，較2019年底高8個百分點。低息環境應可助降非金融業承擔的融資成本，帶動私人消費及企業投資。該行又提到，其覆蓋的31家非金融港企中，浮息債務佔債務總額約42%，當中電訊、航空及地產商對減息最為敏感。

瑞銀推薦6隻減息受惠股，包括電訊盈科（0008）及子公司香港電訊（6823）、太古系旗下國泰航空（0293）及太古地產（1972）、香港寬頻（1310），以及九倉置業（1997）。該行更看好對減息敏感、股東回報率高於中位數、淨負債比率略高的股份，因此最看好港股組合剔除新秀麗（1910），加入太地取代信置（0083）；最不看好的名單中剔出領展（0823）及加入長實（1113），因其負債率較低。