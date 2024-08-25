美匯指數美債息挫 英鎊匯價升至逾兩年高

市場押注美減息1/4厘

概率升至76%

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員最新押注美聯儲將於9月減息0.25厘概率為76%，較8月23日增加12個百分點；預期減息0.5厘的概率由36%降至24%。

鮑威爾發表講話後，美匯指數上周五一度跌0.89%至100.602，收市報100.718，跌0.78%；英鎊兌美元則高見1.323，是2022年3月以來最強水平，升1.06%，收市仍升0.94%至1.3214。

市場憧憬美國減息後原油需求前景更樂觀，國際油價向上，紐約期油收市升1.82美元或2.49%，每桶報74.83美元；倫敦布蘭特期油收市升1.8美元或2.33%，每桶報79.02美元。

金價亦同樣向上，紐約期金收市升1.2%，每盎斯報2546.3美元；現貨金最多升1.35%，每盎斯高見2518.38美元，收市報2512.41美元，仍升1.11%。

金價油價向好

對冲基金「淨多頭頭寸」增8%

據彭博報道，由於市埸預期聯儲局將會更早減息，基金經理看升黃金的押注躍升至4年多以來高位，截至8月20日，對冲基金和其他大型投機者的「淨多頭頭寸」（net-long positions）增加7.8%至236,749手，是2020年初以來最高。