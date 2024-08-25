廣東集信通過聆訊 擬GEM上市

據港交所信息披露，在廣東茂名起家的建設工程檢測檢驗服務商廣東集信，已通過聆訊並上載初步招股文件。其上市聯席整體協調人分別為華金證券（國際）及越秀証券。其截至今年6月底止錄得淨利潤734.3萬元人民幣，按年增長71.4%。是次其發行H股上市集資，主要用於擴充建設工程檢測服務，並將服務範圍擴充至粵西，以及將檢測領域擴大至食品、農業、交通及消防等。不過隨着廣東集信通過聆訊，目前再未見新增公司準備申請GEM板上市。

廣東晶科廈門吉宏擬港主板上市

此外，赤峰黃金昨日刊發公告指出，已獲股東以出席票近98.24%大比數批准到港主板上市，並且在上海證券交易所上載於在港上市後的章程，為來港上市邁前一步。另與吉利控股有戰略合作關係的汽車智能視覺公司廣東晶科，以及向乳製品公司服務的跨境社交電商及紙製快消品包裝公司廈門吉宏，則在上周五上載初步招股文件。兩家公司均錄得盈利，廣東晶科上市集資擬擴張產能及用於產品升級，廈門吉宏則擬開拓海外市場業務。

明報記者