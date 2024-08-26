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內房境外債權人軟化 不再堅持清盤

標籤：經濟

【明報專訊】內房債務問題持續3年仍未完全解決，雖然今年上半年內房銷售未能止跌，不過政府再度加大房市支持政策。德勤中國副主席黎嘉恩表示，境外債權人對清盤內房企業的立場軟化，不再堅持一定將之清盤。事實上，內房企業的不少境內資產已被抵押，即使清盤內房的境外公司，也未必能夠處理境內資產，因此境外債權人決定是否申請清盤也較為審慎，「申請債務人清盤很容易，但最終要看可以取回多少，清盤一定沒有重組成功那麼好」。

從內房企業角度出發，黎嘉恩指出，部分正規企業都希望債務重組成功，將來恢復業務後償還債務。至於能否與債權人談判重組成功，很取決於雙方信任，債權人是否認為債務人已將所有資產的資料交出，而債務人也擔心交出所有資產後，會被債權人盡可能索取資產。

未必能處理境內資產

公司最終能否成功重組而避過清盤，黎嘉恩認為也要看債務人自身態度，「債務人完全躺平，當然也沒辦法」。他指債務人應主動面對，並召開債權人會議，委任法律顧問和財務顧問調查公司的財務與債務，及後債務人交代業務營運情况和償債計劃。對於債權人可以接受多少削債（haircut）比例，則視乎企業有多少境外資產。

港債務人願委財顧重組債務

現時不止內房企業，整體在香港有債務的不同行業公司，也更願意委任財務顧問做重組。黎嘉恩指出，部分債務人不懂處理償債，曾有公司面對債主上門時立即出售資產業務還債，最終導致客戶流失，令公司無法重組需要清盤。財務顧問則可建議債權人暫停追討，待他們釐清資產後，再公平地處理債務問題。