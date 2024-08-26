中石化賺371億升3% 中期息0.146元

擬未來3年分紅比例不低於65%

公司實現營業收入1.58萬億元，按年降低1.1%，主要歸因於部分石油石化產品銷量下降。上半年經營收益按年跌5%至510.21億元。其間外銷原油、天然氣及其他上游產品營業額為927億元，按年增長3.4%，佔公司營業額及其他經營收入的5.9%，主要歸因於外銷原油量價齊升。

對外銷售石油產品實現的對外銷售收入為9204億元，按年降0.6%，佔公司營業收入的58.4%，主因柴油等產品銷量按年下降；汽油、柴油及煤油的銷售收入為7699億元，按年增長0.2%，佔石油產品銷售收入的83.6%；其他精煉石油產品銷售收入為1505億元，按年降4.4%，佔石油產品銷售收入的16.4%。公司化工產品對外銷售收入為2040億元，按年增長3.7%，佔公司營業收入的12.9%。主要歸因於部分化工產品銷量、價格有所增長。

下半年擬生產原油1.39億桶

上半年經營費用為1.5251萬億元，按年降1%。上半年銷售、一般及管理費用為265億元，按年減3.3%，主因公司進一步加大非生產性支出管控力度，營銷及管理性費用有所降低。

下半年計劃生產原油1.39億桶，生產天然氣6795億立方英尺；下半年計劃原油加工量1.26億噸；下半年計劃境內成品油經銷量9109萬噸；下半年計劃生產乙烯685萬噸。