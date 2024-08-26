平保：全年新業務價值料維持上半年增長趨勢

冀分紅險佔明年新做壽險一半

內地保險過去以傳統壽險為主，預定利率在9月將降至3厘，而分紅險加上不保證的保單紅利，但預定利率相對較低將降至2.5厘。至於客戶會否接受分紅險，付欣指該行分紅險的演示利率有逾3厘，產品有七成至八成利差會給予客戶，保險公司只收取兩至三成，認為產品從客戶利益角度有吸引力，可在客戶利益、產品利潤率、代理銷售佣金取得平衡，平保計劃將分紅險在明年新做壽險的產品結構增至五成。

內地利率下行，現存預定利率較高的保單或令險企產生利差損。付欣表示，平保過去10年保險資金平均綜合收益率為5.4厘，高於內涵價值的假設投資收益率4.5厘，今年上半年的年化比率為4.2厘，則已是行業較高水平，他們把握時機搶配長久期固定收益債券和高分紅股票，提升投資收益率。她指險資投資周期長，會保持穩健、穩定和跨周期的投資策略。

上半年作為派息參考的股東應佔營運利潤（OPAT），按年跌0.6%至784.82億元（人民幣，下同），不過單計第二季已按年回升1.9%。對於能否全年回復正數，付欣指對營運利潤良好發展有信心，壽險、產險和銀行三項核心業務在營運利潤佔比達九成以上，上半年已回復正增長。

料陸金所不良貸款率轉好

拖累營運利潤下跌主要來自子公司陸金所（6623）期內轉虧15.6億元，付欣指該行前瞻風險指標C-M3遷徙率，即預估未逾期正常貸款於3個月後轉為不良貸款百分比，已經連續兩個季度好轉，未來不良貸款率和財務報表將會轉好，另外資管業務在利潤佔比很小，不認為兩項業務未來會是拖累平保利潤的因素。中期息按年持平在0.93元，為2015年以來中期息首次沒有按年增加，至於全年派息維持按年增長，她則指平保利潤的穩健性是可預計，有信心延續現在股息政策。