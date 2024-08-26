聯想：伙Alat助拓中東非洲 未來5年擬佔收入10%

聯想擬向Alat發行20億美元零息CB，換股價為10.42元，同時以私人配售方式向現有股東、獨立專業投資者及管理層參與者發售11.15億份認股權證，發行價為每份認股權證1.43元 ，初始行使價為每股12.31元，CEO楊元慶已認購19.1%的認股權證以表示未來前景的支持。

欲利雅得設地區總部及生產基地

集團計劃在沙特首都利雅得設立地區總部及新生產設施，生產個人電腦與伺服器，執行副總裁兼首席財務官黃偉明表示，首個發展階段為期3年，聯想將投資約2.5億美元，新總部長遠願景是成為中國、墨西哥後第3個供應鏈中心，未來更可以服務至歐洲地區。他續稱，集團已在Alat的協助下取得相關建設許可，總部將包括辦公室、展廳等，希望今年完成建設生產設施，未來12個月投產，AI及非AI產品佔比就視乎市場表現而定。

向Alat發零息CB 省利息

他續稱，Alat的資金並不設限制，毋須僅投資在中東，只是集團認為在中東建立供應鏈有很大潛力，資金亦會投資整體集團業務帶動增長、用以還債改善資產負債表，從而提升投資評級。

黃偉明透露，由於沙特阿拉伯政府希望轉型發展科技行業，聯想旗下業務齊全，因此Alat希望成為聯想的長期股東，從而互助發展。雙方經過洽談後，認為發行3年期零息CB的方案可為集團及現有股東帶來最大好處，單計每年節省1.1億美元的利息，3年可節省3.3億美元，亦反映雙方並非單是財務合作，而是希望通過Alat幫助聯想發展中東地區。

高級副總裁兼副首席財務官鄭孝明強調，計及行使CB及認股權證的股份數量將會增加，不過利潤增長較股份數量增長更快，資金將提供增長空間，以及帶來中東的業務機會，雙方長期合作可繼續支持聯想增長。