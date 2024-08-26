正力攻車用電池 料今年續見紅

撰文 旻晞

正力產銷的車用動力電池產品，主要為磷酸鐵鋰電池產品和三元鋰電池產品。其車用電池可覆蓋BEV、PHEV、EREV、HEV等多動力類型汽車電池，兼顧轎車、SUV、MPV等多用途汽車的需求。至於其儲能和船舶動力電池產品主要為磷酸鐵鋰電池產品；航空電池產品主要為高鎳半固態鋰電池產品。

正力的動力電池產能未必最大，但增長可算最快，這是根據弗若斯特沙利文報告（下簡稱：「報告」）所言。報告指按2023年的裝機量「按年增速」計，正力新能在動力電池市場裝機量前十的企業中排名第2名，在磷酸鐵鋰動力電池市場裝機量前十的企業中排名第1名。

舵手為「玻璃大王」胞妹 曾任福耀董事

相對其他同業，正力可算是後起之秀，2019年才成立，至2023年按動力電池裝機量計，已是動力電池市場排名第10。公司發展之快，或與兩位創辦人的背景有關。正力創辦人之一、現董事長曹芳，是福耀玻璃（3606）創辦人、「玻璃大王」曹德旺的胞妹，曾長期於福耀任職董事，2014年才離開；另一位創辦人陳繼程亦曾於福耀擔任多個職位，包括執董。而福耀玻璃從事生產汽車玻璃，與各大車廠擁有長期合作關係，故不難理解正力為何能於短短時間成功取得各車廠的訂單。

不過話說回來，雖說集團是內地十大，但其實去年正力按動力電池總裝機量計算，市佔率才1.4%，而排名第一企業市佔率高達43%、第二名亦有27.1%，而首五大市佔率已有87.1%。換句話說，前五大企業包括寧德（深：300750）、比亞迪電子（0285）等於市場領先地位非常穩固，有相較大的議價能力，正力要打進前列、或進一步爭取市場份額殊非易事。

况且動力電池行業本身雖然仍處增長期，但隨着產能急促增長，加上原材料價格下降，供求關係影響下，電池價格自2022年高位快速回落。報告便指出，三元及磷酸鐵鋰電池的價格在2019年至2022年總體呈上升趨勢，隨後於2023年分別下降至每瓦時0.7元及0.62元，即較2022年跌28%及23%，亦預料今年進一步降至每瓦時0.42元及0.32元，按年跌31%及39%。可以說動力電池市場是一「紅海」市場，尤其是五大之後，所有公司都在爭奪那12.9%的市場份額。

客戶高度集中 五大客佔收入近九成

且作為行業中市佔份額較低的參與者，正力本身便面對客戶集中度較高問題。於2021年至2023年，以及今年首4個月，前五大客戶的銷售收入分別佔總收入的89.1%、90.4%、77.8%及86.6%。主要客戶包括有第一汽車、東風柳州汽車、零跑（9863）等。

本欄已曾多次談及客戶高度集中所帶來的營運風險之一，便是一旦失去某主要客戶，影響可大可少。正力於往績期間便曾發生如斯不幸事件。2022年，正力一名主機廠客戶：「客戶X」（這名客戶亦是正力新能於2021年及2022年的五大客戶之一），因業務運營發生重大不利變動，結果是取消了用於BEV的三元電池產品採購訂單。正力指受上述訂單取消的直接影響，其三元電池的銷量從2022年的2.9GWh降至2023年的1.5GWh，三元電池的銷售收入從2022年的26.29億元（人民幣，下同）減少至2023年的14.48億元；有關訂單取消甚至導致公司在2022年發生存貨及貿易應收款項減值虧損4.22億元，及後亦導致於2023年首季暫停了一條生產線。最終，客戶X取消訂單，便令2022年正力新能於當年錄得貿易應收款項減值6.01億元，而當年「埋單」正力便要虧損17.2億元，按年擴大3.6倍。

續擴產能 未達最佳規模經濟效益

業績方面，即使去年集團虧損大幅收窄（見表），但是扭虧仍未有具體時間表。往績期間，集團甚至出現毛損局面，主要是2022年動力電池成本價格急升所致，相信薄利多銷的局面仍會持續。事實上，招股文件便指出，行內由於新企業尚未能利用規模經濟效益並達到最佳運營效率，激烈的競爭導致中國動力電池行業的新企業平均有3到5年處於淨虧損狀態。

正力指目前仍在積極擴大產能，按現時規模尚未達到最佳規模經濟效益。不斷擴大產能、又需要大量及持續的資本化支出，亦因而導致大量的折舊和攤銷，又會推高單位產品成本；加上擴產期間，需要對設備和生產線進行同步配置，並採取測試和其他措施來降低生產成本，故亦會對毛利率產生負面影響，加上龐大研發開支，來來回回，令正力陷入持續虧損局面。公司預計今年將繼續錄得淨虧損，並期望透過進一步增加銷售收入，以及加強成本控制，可於明年成功扭虧。

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