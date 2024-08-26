銀行緩批按揭 宜訂較長交易期買賣合約

合約宜寫明「必買必賣」 減拒按風險

置業者為求自保，朱寶琼建議除了多與數家銀行提出按揭申請之外，亦宜訂立長些交易期的買賣合約。對於有置業者持臨約向銀行申請樓按時不獲審批，她認為宜在合約上寫明「必買必賣」條款，按她處理樓宇買賣經驗，可減低銀行拒按的風險。

她指出，銀行界審批按揭貸款既進度慢，個別個案估計需時3個月，就算批出貸款後亦不願延長取款期，亦聽聞就算給予延期取款條款也較前苛刻，未必再獲原來貸款條款，甚至要「補水」並遇到損失。現時銀行亦會注重買樓者的供款能力、固定收入情况及所屬行業，以她所見拒絕申請按揭個案不時出現。

此外，就算使用臨時買賣合約買賣並到田土廳登記成交，涉及律師費會較少，但是她亦聽聞過有銀行遇到臨約買賣時不批出按揭貸款的情况。因此她建議，置業者除了宜訂立長些成交期，並多找數間銀行申請按揭貸款作為保險之外，亦宜爭取訂立正式買賣協議。若未有訂立正式買賣協議，亦宜打釐印及在田土廳登記屋契，甚至在臨約上註明必買必賣條款為宜。