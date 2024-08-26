喜利得推建築工具租賃 減業界購置資本

月租數百元起 判頭月租數萬元居多

他指出，全港逾九成建築工程使用喜利得的團隊、產品及方案，中環怡和大厦、香港國際機場及啟德體育園外牆構件更用到其螺絲產品。

市場部總監李慧蘭還稱，啟德體育園有一半工程判頭使用到他們的工具租賃服務，約涉及2000部工具。現時全港更有500個客戶和他們訂立工具租賃合約，並陸續統一使用22V電池的Nuron系列工具。租用的工具涵蓋鐵器、地盤、石屎結構、機電工程，適用於不同工作用途的磨機佔多。按工具計最低月租數百元起，一般多數涉數千元，判頭通常月租數萬元居多。

喜利得的生意仍以銷售螺絲佔最大宗，佔比約六成，梁瀚恩表示，工具租賃服務至今佔整體業務逾一成比重，已有利可圖。個別合約月租3萬至5萬元，合約維期3年。現時他們提供租賃的工具有約100款共約7000至8000部，到明年再新增20款。去年推出的Nuron系統平台至今更佔200至300張合約。他估計，長租3年者一般最少減省30%至50%置機成本，李慧蘭料只需短租工具者更可節省成本90%。工程部總監游家灝還指，租賃方案可予用家彈性配備適用工具，並可配合建築信息模擬（BIM）系統運作所需。

建築業不景 料明年下半年改善

近年建築業不景，梁瀚恩不諱言：「他們不能夠獨善其身，亦見客戶付款速度較前減慢」，但是由於他們多數與客戶建立長期關係，並認識租賃方的老闆及業主，因此方便他們跟進。過往他也曾遇過類似情况，他相信，隨着當局推動基建、土木工程力度加快，公屋項目繼續推出，加快重建及發展醫院，新建數據中心未見停止下，經過今年轉角後料明年下半年改善，並對行業前景審慎樂觀。由於在港以每100元工程款項計，喜利得的生意佔比才0.1%，他料有空間供他們繼續發展。