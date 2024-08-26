一田前CEO黃思麗掌岩手度假村 擬翻新滑雪纜車

黃思麗直言，APPI有如「滑雪秘境天堂」，外界尤其是國際旅客未必認識度假村，她作為滑雪愛好者、一年去足12次日本亦不曾聽過APPI的名字。不過去年秋天獲朋友介紹IHR的投資者，希望她「畀啲意見」，她到訪度假村後認為很有潛力發展，決定接下社長一職，改變既有營運方針，開拓海外市場。

獲邀任社長 表明不懂日文

APPI疫情前獲來自中國、香港、日本及美國的私人投資者收購，希望拓展海外市場，惟因疫情而叫停。黃思麗笑言，得知董事會有意請她出任社長職務後，第一時間已表明自己「唔識日文」，過去在一田工作是零售業，與酒店業相關的經驗已數到在顧問公司工作的項目。不過董事會對她有信心，她亦覺得自己不受框架約束，決意接下挑戰，現時每月大部分時間均留在安比，下一步更會舉家移居到日本，繼續改變企業文化。

盼新建兩酒店為旅客增選擇

度假村現時共有3間酒店，合共提供1000個房間。黃思麗表示度假村一年四季分明、景色怡人，亦有豪華露營、高爾夫球等活動，例如今年8月初當地的大型祭典吸引不少旅客到訪，酒店房亦爆額。她表示，酒店房間於夏天平均入住天數約1天多，冬天就會增至3天多，未來亦希望再新建兩間酒店為旅客提供更多選擇。

黃思麗表示，一般而言北海道單日「雪票」的售價約為12,000日圓，APPI的售價只是6400日圓，性價比較高及旅客不算多，相信可吸引更多旅客到訪。她續稱，未來將積極在港推廣，包括與旅行社合作，以及在滑雪愛好者的社交群組宣傳，亦會積極招聘更多員工，服務國際旅客。