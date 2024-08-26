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楊智佳：美地產股跑出 伺機吸霍頓房屋

【明報專訊】港股上周五下跌28點，收報17,612點，主板成交787億元。當日港股及內地A股市場表現淡靜，焦點落於香港時間上周五晚，美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole會議之中發表的講話，於9月美國首輪減息當前，鮑威爾的言論被市場視為相當重要。

鮑威爾回應了市場訴求，開始放鴿，預告了美國減息周期展開，表示是時候調整貨幣政策，肯定了9月即將減息。他解釋，美國通脹已壓低至2%目標，隨着美國職位空缺減少，預計勞動力市場不再產生通脹動力，於是聯儲局毋須尋求就業市場進一步冷卻。相反，聯儲局於通脹穩定之下，將盡一切措施支持就業市場。

不過，就業市場放緩的原因，並非經濟下滑導致了裁員潮，而是勞動力供應增加，以及招聘從過快的速度之中放緩，印證就業市場對整體經濟未產生負面威脅。換言之，即使聯儲局將會減息，美國就業市場未至於立刻需要大手減息去拯救。

綜合上述言論，我們大概可以理解為，只要美國就業市場穩定，聯儲局便循序漸進減息，大概是每次議息減息0.25厘；倘若就業市場放緩而產生經濟衰退風險，便會出現單次議息減息0.5厘或以上。

根據Fed Watch利率期貨市場顯示，市場預計明年底前減息共2厘，聯邦基金利率降至3.25厘，只有今年12月議息預計會減息0.5厘，除此之外，直至明年中，每次議息都是減息0.25厘。換言之，市場目前並不傾向美國會出現經濟衰退風險，大抵是因為早前美國公布7月零售銷售按月大升1%，倚賴消費作為經濟動力的美國，未見到經濟衰退快將來臨，於是減息進度亦會慢慢來。

美股進慢牛狀態 反覆向上機會大

至於美股反應，上周五鮑威爾發表講話前，三大指數已反彈預先報喜。發表講話後，科技股表現相當反覆，至於受惠減息的金融股及地產股，表現相對理想，三大指數收市只是升1%左右，投資者算是收貨，但不至於興奮。於是，短期後市亦不會太興奮，估計由8月初恐慌轉為急反彈之後，目前先進入慢牛狀態，反覆向上機會較大。

預計踏入本周，金融股及地產股仍會持續跑贏大市，地產建築股之中，霍頓房屋（美：DHI）、萊納建築（美：LEN）、托爾兄弟（美：TOL）、均是不錯的選擇。科技股方面，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）將會於周三收市後公布業績，績前成為焦點，倘周初美股持續向上，Nvidia亦會跟得上升勢。

港股藍籌有買盤支持

美國下個考驗位置，便是下周、9月首周的就業數據，觀乎美國初領失業金人數連續兩周低於預期、再有一周符合預期，初步估計8月份就業情况未見惡化，對於美股而言是穩步上揚的信號。中線而言，倘若美國經濟數據偶爾遜於預期，相信只會帶來美股單日震盪，然後再度回升，原因是經濟不濟便有聯儲局大手減息保底，相信投資者於經濟放緩、有減息空間的局面下，仍保得住信心，後市走勢不會差。目前標普500指數已經升抵歷史高位水平，納斯達克指數緊隨破頂，只是時間問題。

至於港股市場，亦會受到聯儲局放鴿所刺激，上周四五出現「並肩陽燭」，藍籌股有買盤支持，估計繼續跑贏二三線股一段日子，二三線股尚未是時候追落後。

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[楊智佳 還看今朝]