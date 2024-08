【明報專訊】今年全球央行和金融巨頭及學者的年會——Jackson Hole meeting,於上周、8月22至24日召開,題目係「Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy」,直譯就係「重估貨幣政策的傳導和效力」。這句話明顯地反映各金融大佬被近幾年金融市場的動盪搞到「懷疑人生」:通脹高踞不下(別忘記通脹只係增速減慢,唔係下降),各商品價格兌本幣仍然比2019年底Covid前高(金價更係破2500美元創歷來新高),失業率雖然開始惡化但仍然低,全球地產市道急速減弱中,但係銀行的貸款/證券及貸款/存款的比率卻又仍然處於比Covid前低的水平,股市和債市都仍然有資金湧入,炒風仍然旺盛,種種似互相矛盾的情况共冶一爐,怎教眾大佬不苦嘆一句:「姨姨,我不想努力了。」