袁國守：投資KOL可信嗎？

有說「市况淡薄，不如賭博」，筆者不大認同，因大市未有明確方向前，短炒出錯的機會甚高，但為了緊貼市况拿「手感」，又或滿足自己貪婪的一面，即所謂「投機的我」，從口袋的100元拿1元來「賭」，又無可厚非，前提是不要把原先打算炒幾日的「投機」部署，變成年計的蝕本「投資」便是了。

散戶每每希望有高人指點，有見此市場需求，坊間湧現不少投資KOL，好些為了自家的ego（自尊心），又或「搶」讀者/客戶，總會不時強調自己「睇中」市，或「貼中」某隻個股。

李嘉誠巴菲特經得起時間考驗

在此欄提過，受已故資深股評人「曹Sir」（曹仁超）影響，認同他經常提及的「世上無先知」，加上筆者任職財經記者初期，當時的投資版主管不時公開怒罵好些股評人，開口埋口「一如所料」或「果然」等如同先知的豪言，所以即使「測中」，筆者也從不敢引述自家過去所寫的段落。

隨俗，破例，日股經歷8月5日黑色星期一後，筆者於8月12日此欄說：「那麼，日股還有投資價值嗎？綜合上周收到的多份報告，答案是『有』。」日經指數於8月9日收報35,025點，上周五（8月23日）收報38,364點，驟眼看，好像「估中」了。

由於非靠佣金、管理費、表現費或會費維生，所以可「清心」一點說，筆者測中，綜合市場主流意見而已，且運氣居多。非扮謙，而是筆者尊重科學，李嘉誠先生擁有「李超人」美譽，巴菲特堪稱「股神」，因身經百戰，經得起時間考驗。

須看是否常睇中 留意注碼

學術一點去說，驗證預測是否準確，sample size（樣本量）要夠大，時間軸要夠長；用人話講即是：長年累月「睇中」，至少「睇中」的次數比「睇錯」的多。還有一點值得注意，若提及翻了幾番的往績，注碼是多少？佔投資組合幾大比重？即使倍翻，若押中的每次只是「雞仔注」，對長期整體回報幫助有限，值得張揚嗎？

所以，一兩次貼中市，其實沒什麼值得大書特書（一如筆者今次的厚顏 ），1年、10年、30年不斷贏多輸少，如「李超人」和「股神」，才令人信服吧。路遙知馬力，建議各位讀者長期審視各路分析（包括筆者），而非單憑幾次「貼中」，就盲目相信好些自吹自擂的所謂投資KOL。

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[袁國守 投資心戰室]