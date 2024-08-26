moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Bjǒrn Jesch：市場對AI觀點已現明顯分歧

【明報專訊】我們預計美國將於9月首次降息，儘管聯儲局主席鮑威爾承認已經在實現2%通脹目標的道路上進一步取得進展，但儲局在7月底的會議上仍維持政策利率不變。近期，美股市場首次表現出對大型科技股「美股七雄」較為負面的情緒，市場對AI的觀點已出現明顯分歧，開始質疑AI投資的潛在回報率。

我們繼續對美國整體市場持謹慎態度。我們認為8月初股市大跌大致上是合理的調整，而未來數周市場可能會持續波動。不過，我們並不認為熊市已來臨。

日股維持中性部署 歐股可「增持」

日本市場方面，日股逐漸成為中國股票的優質替代選擇，海外投資者已大幅提高對日本市場的配置，企業管治改革及股東回報率的提升成為推動日本市場的主要動力。我們建議利用個別股票的短期疲弱，建立長線持倉，但仍維持中性部署。至於歐洲市場方面，歐洲企業的前景不俗，企業盈利動能強勁，2024年歐洲企業有望錄得連續第4年盈利增長。目前我們維持對歐股「增持」的評級。

新興市場方面，我們對新興市場股票維持中性立場。整體而言，利淡因素正在增加，部分選舉結果令市場失望，美元強勢不減及美國利率維持在較高水平，加上地緣政治風險再度升溫，均對新興市場股市帶來不利。

金價仍有進一步上漲潛力

至於大宗商品，股市於7月底至8月初市場動盪，但金價表現依然堅挺，充分展現黃金作為避險投資的價值。我們認為金價仍有進一步上漲的潛力，尤其在短期，美國經濟發展的不確定性，以及聯儲局未來利率政策將繼續支撐金價。另外，目前原油價格的走勢反映穩健的供應狀况，OPEC與俄羅斯預計將實施長期增產計劃，而目前的油價反映供應中斷的風險非常低。

此外，需求增長仍是投資者情緒的決定因素，因此中國經濟疲軟，而且政府的提振措施暫時難有顯著效果，將為油價帶來負面影響。

DWS全球首席投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Bjǒrn Jesch 投資放大鏡]