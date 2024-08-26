溫傑：首佳科技股息率吸引 業績料持續增長

以下會由行業前景入手，並分享其財務數據及派息政策，以及引入新戰略股東的好處。針對行業情况，上文提到的鋼簾線，其實是輪胎芯線的重要組成部分。以集團去年業績計，用於載重輪胎、工程輪胎，以及轎車輪胎的百分比分別為58.3%、6.8%及34.9%。行業信息顯示，隨着全球物流需求增加，帶動對大型汽車的輪胎需求；內地宏觀經濟改善及政策支持，汽車和輪胎行業銷售持續增長。

同時，在中國政府對於新能源汽車等大宗商品持續出台政策大力支持下，以及節能減排規定的大環境下，電動汽車產量快速增長，鋼簾線作為輪胎芯線的重要組成部分，在汽車工業中需求穩定，隨着汽車產量和銷量的增長，特別是電動車和輪胎技術的進步，帶動了市場對配套輪胎的需求顯著增長，並因而推動內地子午輪胎鋼簾線市場持續擴張。行業數據顯示，2023年全球鋼簾線收入大約51.9億美元，預計到2028年將增長至72.5億美元。

基於行業大環境處於順境，集團去年業績亮麗，去年全年淨利潤按年增30.6%。集團剛於8月15日發布盈喜預告，指今年上半年除稅後盈利將不少於4000萬元，即按年顯著增長不低於28.5%。據該公告，業績向好一方面受惠於鋼簾線市場持續增長，亦源於集團成功透過精益營運實現降本增效。展望鋼簾線技術進步和新應用領域開拓，例如在新能源領域、高科技設備、工業自動化等方面的應用，將進一步推動市場的擴展。考慮到行業的供求在短期內將保持穩定，提升集團未來業績的能見度。

在業績向好之時，集團不忘回饋股東。集團於8月22日發布另一項公告，宣布計劃由2024年至2028年的5個財政年度內，每年向股東派發不少於4000萬元股息。公告更表明，董事會將不時根據財務業績的增長情况，確定更高的股息派發計劃，反映其對未來發展及業績充滿信心。基於股份數目不足20億股，即每股股息約0.02元，以現時股價計，股息率接近6.8厘的吸引水平。

最後，集團於8月8日刊發的公告同樣值得留意。公司股東Fair Union及琴台管理已分別以每股0.863元的價格，完成向Redamancy.Z Holdings Limited合共轉讓9596.2萬股（相當於公司當日已發行股份數量約4.9%）。我們相信，透過引入新股東，可望增進股東多元化，並促進業務發展。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]