moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：首佳科技股息率吸引 業績料持續增長

【明報專訊】除了大型股份外，我們的研究團隊亦會發掘一些基本因素理想的中小型股，從而為部分較進取的投資提供更佳的潛在資本增值機遇。本周為大家介紹首佳科技（0103），其主要有兩項業務，包括製造及銷售子午線輪胎用鋼簾線，佔總收入達95%；製造及銷售切割鋼絲及膠管鋼絲，佔總收入不足5%。

以下會由行業前景入手，並分享其財務數據及派息政策，以及引入新戰略股東的好處。針對行業情况，上文提到的鋼簾線，其實是輪胎芯線的重要組成部分。以集團去年業績計，用於載重輪胎、工程輪胎，以及轎車輪胎的百分比分別為58.3%、6.8%及34.9%。行業信息顯示，隨着全球物流需求增加，帶動對大型汽車的輪胎需求；內地宏觀經濟改善及政策支持，汽車和輪胎行業銷售持續增長。

同時，在中國政府對於新能源汽車等大宗商品持續出台政策大力支持下，以及節能減排規定的大環境下，電動汽車產量快速增長，鋼簾線作為輪胎芯線的重要組成部分，在汽車工業中需求穩定，隨着汽車產量和銷量的增長，特別是電動車和輪胎技術的進步，帶動了市場對配套輪胎的需求顯著增長，並因而推動內地子午輪胎鋼簾線市場持續擴張。行業數據顯示，2023年全球鋼簾線收入大約51.9億美元，預計到2028年將增長至72.5億美元。

基於行業大環境處於順境，集團去年業績亮麗，去年全年淨利潤按年增30.6%。集團剛於8月15日發布盈喜預告，指今年上半年除稅後盈利將不少於4000萬元，即按年顯著增長不低於28.5%。據該公告，業績向好一方面受惠於鋼簾線市場持續增長，亦源於集團成功透過精益營運實現降本增效。展望鋼簾線技術進步和新應用領域開拓，例如在新能源領域、高科技設備、工業自動化等方面的應用，將進一步推動市場的擴展。考慮到行業的供求在短期內將保持穩定，提升集團未來業績的能見度。

在業績向好之時，集團不忘回饋股東。集團於8月22日發布另一項公告，宣布計劃由2024年至2028年的5個財政年度內，每年向股東派發不少於4000萬元股息。公告更表明，董事會將不時根據財務業績的增長情况，確定更高的股息派發計劃，反映其對未來發展及業績充滿信心。基於股份數目不足20億股，即每股股息約0.02元，以現時股價計，股息率接近6.8厘的吸引水平。

最後，集團於8月8日刊發的公告同樣值得留意。公司股東Fair Union及琴台管理已分別以每股0.863元的價格，完成向Redamancy.Z Holdings Limited合共轉讓9596.2萬股（相當於公司當日已發行股份數量約4.9%）。我們相信，透過引入新股東，可望增進股東多元化，並促進業務發展。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]