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摩根大通亞洲：資金績前部署好倉 美團購21328

【明報專訊】美團（3690）星期三 （28日） 公布業績，據彭博綜合分析師預測，美團次季經調整盈利按年料升逾三成，至約103億元人民幣，收入料升18%，增幅較首季放慢。市場關注內地宏觀經濟環境不明朗下，美團核心本地商業業務能否保持韌力，當中如何優化用戶及外送車手補貼開支，以及如何增加用戶廣告服務收益等均備受注視。另一方面，美團社區團購等新業務虧損能否進一步收窄亦為焦點。

美團股價近期於100元至110元之間上落，暫未能突破100天線（約111.7元）。輪證資金流方面，資金傾向業績前進場部署好倉，美團好倉上周四錄220萬元淨流入，至於淡倉同日錄230萬元淨流出。如看好業績前走勢，可參考美團購（21328），行使價135.1元，實際槓桿6.2倍，2025年2月11日到期。看淡可參考美團沽（24652），行使價101.9元，實際槓桿8.2倍，2024年10月23日到期。

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]