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陳永傑：港樓買家租客現結構性改變

標籤：陳永傑

【明報專訊】過去4年，受社會運動及新冠疫情影響，香港人口出現結構性改變，在政府努力下，去年人口重上750萬水平。政府統計處日前公布，2024年年中人口臨時數字為753萬，較2023年年底升0.1%，期內錄得1.38萬名香港居民淨移入，當中包括4.4萬單程證持有人的移入，以及1.08萬名其他香港居民的淨移入。政府前年推出「高端人才通行證計劃」，其中一項申請條件為須獲全球「百強大學」頒授學士學位，政務司長陳國基日前更表示，擬研究涵蓋更多大學。另外香港八大大學海外學生學額亦大增，加上投資移民計劃，政府已扭盡六壬吸引人口遷入。

不論從那個方式移居香港，首要解決的都是居住問題，早前有團體做問卷調查，當中86.4%的來港人才選擇租樓，亦有8.7%受訪者打算在港購置物業。暑假是租賃旺季，今年於高才通及海外學生增加的帶動下，租賃宗數急升，單是7月，中原地產已促成近3000宗租賃成交，而成交增加帶動租金上揚，7月中原城市租金指數CRI報122.21點，指數連升5個月共5.44%，創近5年新高。另根據中原地產統計，今年首7個月累計錄6840宗普通話拼音買家入市個案，涉資783.4億元，按年分別升69%及45%；現時整體樓市普通話拼音買家佔比仍逾兩成，屬歷來高位水平。

可見外來人口為香港注入了新動力，不論是樓市甚至民生都產生結構性改變。餐飲業須求變迎合外來人口的喜好，地產代理何嘗不是？過去3年，包括筆者在內，都需要學習使用內地的社交平台及通訊軟件，以便與不同地方的遷入人口溝通，看來這也是未來大趨勢。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]