廖偉強：港人才匯聚 樓市終會放晴

內地近年流行講「內捲」，大概的演繹就是白熱化的內部競爭，然後逐漸變成惡性競爭，行業的參與者除了鬥價錢外，更要鬥服務、鬥產品質素、鬥宣傳等，造成價格不斷下調，成本上升，最終鬥敗的就退場。這些做法令行業的經營者百上加斤。香港面對內地商家的競爭，老闆和員工們也開始感受颳起的「內捲」風；但從另一個角度去看，任何行業有競爭自然也有進步，只要有生意頭腦和人才，也可在激烈的競爭中存活的。

長和主席李澤鉅早前說到，自己沒有水晶球，但經驗告訴他，當香港市場回復起來，速度會很快。他又說「唔敢賭香港太差」，因為從過去的歷史中看到，「邊個賭香港長期差都錯」。他更稱，香港經歷過不少經濟周期，每次賺錢最多的人，都是在大多數人看淡時入市。筆者也沒有水晶球，但香港樓價平均已下跌約三成，已到了置業者較容易負擔的水平，甚至可說是具有吸引力；加上9月聯儲局大有機會將息口下調，並開始步入減息周期，樓市也可望見到晴天。其實，不少市民這幾年都傾向持有現金，不少也在伺機置業。筆者相信，隨着減息帶動市場氣氛上漲，樓市引擎再次啟動的日子也近了。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]