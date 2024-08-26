布少明：政策從善如流 齊振經濟

【明報專訊】筆者於日前專欄談及，近期地產代理業界聯同政黨表達銀行業要求提前還款及按揭審批問題，冀港府可協調及提供援助。而金管局日前便公布，將聯同3家發鈔銀行成立中小企融資專責小組，協助中小企處理融資及按揭貸款問題，承諾只要客戶提供所需文件，將於兩周內回覆審批結果。
筆者深明，今次金管局及銀行業的聯合舉措，當然難以立竿見影地令樓市急速反彈，但政府迅速回應業界人士訴求，足證當局有聆聽業界聲音，而且銀行業界樂意為置業人士增加樓按程序的透明度，減少買賣流程上的不確定性，勢有助提振買家入市時的信心，自然是利好樓市。
以現時樓市的情况，政府出手可算是合時。鑑於美國聯儲局9月減息機會高唱入雲，全城正靜待減息，當下一二手市場成交疏落，整體交投步伐明顯放緩，樓價亦持續疲軟。美聯樓價指數最新報130.7點，按周跌0.54%，連跌9周；本年迄今樓價跌近5%，續見近8年新低。短期私人住宅供應仍偏高，資料顯示，7月份累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約22,261個單位，按月增加約1.6%，比去年底升1.7%，在貨尾持續積壓之下，估計發展商仍會持續採取低價銷售策略，難免影響二手樓價走勢。
值得一提的是，因應市况改變，發展商亦主動「變陣」另覓出路。日前有大型發展商將部分一手餘貨由出售轉作出租，如果獲得其他發展商「仿傚」，相信可減低新盤之間價格競爭。
假如新盤鬥劈價賣樓壓力減低，料增加樓價回穩機會，發展商可靜待未來減息周期來臨，再視乎市况而伺機發售；另一方面，適逢近日屬租務旺季，一手賣轉租可「食正」租務熱潮，對二手及租賃市場可謂一舉兩得。
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