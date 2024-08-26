布少明：政策從善如流 齊振經濟

筆者深明，今次金管局及銀行業的聯合舉措，當然難以立竿見影地令樓市急速反彈，但政府迅速回應業界人士訴求，足證當局有聆聽業界聲音，而且銀行業界樂意為置業人士增加樓按程序的透明度，減少買賣流程上的不確定性，勢有助提振買家入市時的信心，自然是利好樓市。

以現時樓市的情况，政府出手可算是合時。鑑於美國聯儲局9月減息機會高唱入雲，全城正靜待減息，當下一二手市場成交疏落，整體交投步伐明顯放緩，樓價亦持續疲軟。美聯樓價指數最新報130.7點，按周跌0.54%，連跌9周；本年迄今樓價跌近5%，續見近8年新低。短期私人住宅供應仍偏高，資料顯示，7月份累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約22,261個單位，按月增加約1.6%，比去年底升1.7%，在貨尾持續積壓之下，估計發展商仍會持續採取低價銷售策略，難免影響二手樓價走勢。

值得一提的是，因應市况改變，發展商亦主動「變陣」另覓出路。日前有大型發展商將部分一手餘貨由出售轉作出租，如果獲得其他發展商「仿傚」，相信可減低新盤之間價格競爭。

假如新盤鬥劈價賣樓壓力減低，料增加樓價回穩機會，發展商可靜待未來減息周期來臨，再視乎市况而伺機發售；另一方面，適逢近日屬租務旺季，一手賣轉租可「食正」租務熱潮，對二手及租賃市場可謂一舉兩得。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]