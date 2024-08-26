馬泰陽：靜候減息 新盤變陣出擊

雖然樓市交投略為減慢，但睇樓活動仍維持健康水平，部分買家憧憬減息將至，積極於二手市場尋覓筍盤，趁樓價處於低位及減息前偷步入市。值得注意的是，為回應近期市場對銀行收緊按揭政策的擔憂，金管局特別聯同三大發鈔銀行成立中小企融資專責小組，協助中小企處理融資及宣布新按揭服務承諾，只要業主交齊按揭申請所需文件，銀行承諾於兩周內回覆審批結果，筆者認為此舉有助提高物業按揭申請流程透明度，以及加快審批流程，減少了申請過程中不確定性，相信可提升準業主的置業信心。

下半年至今，樓市未及「撤辣」初期的表現強勁，除了因市民靜候下月減息外，亦因美國11月大選展開倒數，投資者關注政策變動，有機會左右市場對未來政策走向和經濟前景的預期，會對股市造成波動，間接影響本港樓市。不過美國9月減息預期逐漸升溫，利好消息支持下或有助帶動大市氣氛，發展商已蓄勢待發進行新一輪銷售部署，一手吸金力強之下，相信二手業主需擴闊議價空間，以增加對買家的吸引力，當美國啟動減息步伐後，本港樓市可望迎來曙光。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]