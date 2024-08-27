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拼多多收入遜預期 洗倉式急瀉30% 預告未來數年不回購不派息 拖累阿里京東挫

【明報專訊】拼多多（美：PDD）第二季收入遜預期，收入按年增加86%至970.6億元（人民幣，下同），經調整純利就勝預期，按年升125.5%至344.32億元；經營利潤按年增加156%至325.6億元。集團預告，將投入百億資源扶持商家發展，管理層更稱未來數季的利潤較為波動，但強調收入逐漸下跌的方向是不可避免，拼多多仍處於投入期，未來數年不會作回購或派息。

明報記者 蕭嘉聰

受收入增長遜預期，以及明言未來數年不回購或派息的消息衝擊，拼多多美股早市在大成交配合下洗倉式急瀉30%，低見96.7美元。拼多多收入增長放緩，連帶主要競爭對手亦遭波及，阿里巴巴（9988）及京東（9618）美股早段同大跌逾5%。

拼多多過去以低價搶佔市場份額，今年5月公布首季業績後股價暴漲，市值大部分時間超越阿里成為最大中概股。不過績前上周五股價已偷步大跌近半成，昨早段大跌後股價已由5月高位累瀉逾兩成，極速跌入技術熊市，最新市值已明顯跑輸阿里（見圖）。

料未來國際業務較波動

集團董事長兼聯席首席執行官陳磊表示，平台已具備一定規模，管理層已達成一致共識，做好犧牲短期利潤、長期投入的準備。他指出，過去數季利潤增長是短期投入與財報周期不同步的結果，不能長期實踐。現時業務正面臨激烈競爭，加上受外部環境因素影響，必然為業務帶來波動，收入增長亦會放緩，短期而言利潤或出現波動，收入逐漸下降的大方向亦無可避免。陳磊表示，拼多多仍處於投入階段，業務多方面的激烈競爭及外部因素，管理層一致認為未來數年不合適作回購或派息。

至於海外業務TEMU發展，陳磊指出，業務已進入逾70個市場，仍在不斷迭代及積極探索。隨着業務發展，集團感受到外部環境的變化，非商業因素正加速影響業務經營，加上競爭更激烈，未來國際業務表現亦會較波動。

將減免商家百億手續費

拼多多執行董事兼聯席首席執行官趙佳臻指出，平台將轉型為高質量發展，未來一年將減免優質商家100億元手續費，持續提升供應鏈的質量和效率，以應對日漸加劇的行業競爭。趙佳臻認為，競爭作為電商行業主旋律是不可避免，激烈競爭環境下收入增長或會放緩，亦說明高增長是不可持續。他表示，消費者需求趨向多元化，各平台亦積極調整自身策略適應需求，拼多多更要修練基本功，紮實執行高質量發展戰略，例如第二季「農雲行動」繼續深入農產區傳播等，未來將長期耐心投入，建設平台生態。