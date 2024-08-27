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美減息將至 地產收租股集體受捧

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾上周五於Jackson Hole全球央行年會發言，確認美國減息在即，美匯指數曾見逾一年低，在岸人民幣就曾創逾7個月高，支持港股隨美股外圍向上闖。恒指、國指及科指同升約1%。

息口敏感的地產、收租股領漲，十大升幅藍籌中有6隻屬地產相關股份，惟全日成交僅逾800億元，北水亦轉小量淨流出。分析指出，期指周四結算，港股後市有望逐步向上，上試萬八點或以上水平，惟升市仍待成交配合。

港股升186點 北水淨流出4100萬

恒指高開97點，已為全日低位，之後升幅擴大，最多升213點，高見17,826，收報17,798，升186點，是7月15日後收市新高，亦已全面升越50天、100天及250天平均線等中長線技術指標（見圖）。國指及科指同升近1%。

大市成交雖較上日增加6%至835億元，但已是連續6個交易日成交不足千億元。北水淨流出4100萬元，北水淨賣出最多的個股依次是盈富基金（2800）、騰訊（0700）及中海油（0883），淨沽分別達3.35億元、2.63億元及1.69億元。北水淨買入最多的個股是中移動（0941），淨入有1.2億元。

減息預期升溫，十大升幅藍籌中有6隻屬地產、收租股或房託基金。其中，九倉置業（1997）勁升6.4%；領展（0823）、恒隆地產（0101）、恒地（0012）、新世界發展（0017）及新地（0016）升3%至4%。

野村降MSCI中國股票評級

重磅科網股、金融股及高息中特估普遍向好。騰訊及周三放榜的美團（3690）升逾1%；阿里巴巴（9988）升0.8%。友邦（1299）見逾一個月高，升1.2%；平保（2318）再升1.8%；港交所（0388）升1.5%。中石油（0857）及中海油升逾1%。

野村發表報告，下調中國股票評級，指MSCI中國指數表現令人失望，將MSCI中國股票評級從長期策略性「增持」評級，下調至「中性」，並維持MSCI亞太（日本除外）指數年底目標707點。報告又指出，隨着美聯儲減息周期料將開始，是時候果斷加倉東南亞市場，將馬來西亞和印尼股票評級從「中性」上調至「增持」。

獨立股評人郭思治表示，期指周四結算，恒指昨升穿100天線（17,736點）及創8月份新高，可能與期指好倉作部署有關，後市有望逐步向上，上試萬八點或以上水平。惟昨日成交僅835億元，顯示市場沒有足夠動力，亦欠市場氣氛，始㚵本港經濟基本面較弱，中美亦持續角力，港股在外憂內患下，投資者宜審慎。