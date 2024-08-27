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在岸人幣曾升破7.12 創9個月高

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾上周五明示已是時候調整利率政策，美匯指數跌至近100點水平，帶動人民幣中間價昨報7.1139，較上周五升219點子（1元等於10,000點子），為7月以來最大單日升幅。在岸人民幣亦一度升穿7.12水平，創近9個月新高。雖然預料美國減息在即，不過，分析指內地經濟增長疲弱料續減息，看淡人民幣的套息交易仍可持續，預期人民幣再升空間有限。

分析：離岸價料7.1附近遇阻

美國10年期債息跌至3.8厘，與中國國債同期債息收窄至1.641厘，接近2月以來最低水平。美元跌至8個月以來低位，人行中間價較市場以貨幣籃子測算中間價偏弱30點子，顯示監管當局在現水平沒有釋放支持人民幣信號。中間價公布後，人民幣離岸價由7.108高位回吐部分上周升幅，及後隨美元反彈，截至晚上8時下跌79點子報7.1228，在岸價升幅亦收窄至38點子，報7.1206。

人民幣月初升勢，部分受惠做淡日圓的套息交易平倉，帶動同為套息目標的人民幣走強，日圓兌美元昨上升0.2%。星展香港環球市場策略師李若凡表示，日圓走強和美國國債收益率下跌，加上內地出口商拋售大量囤積的外幣，均有利支持人民幣。

不過李若凡指出，日圓非商業淨倉位已轉為淨長倉，日本央行不急於加息，將限制日圓上升，美元亦被超賣，需要警惕非美貨幣有回調風險，特別是就業數據不支持9月減息半厘。就人民幣自身因素，由於內地經濟疲弱，人行或會進一步放鬆政策，現時推升人民幣緊迫性亦較低，預期離岸人民幣會在7.1附近遇阻力，再下一個阻力位為7.08。

看淡人幣套息交易料持續

人行昨日進行本月1年期中期借貸便利（MLF）操作，利率如市場預期維持在2.3厘不變，投放額3000億元（人民幣，下同），本月淨回籠1710億元。加皇亞洲貨幣策略主管Alvin Tan指出，市場普遍預期人行將在未來數個月進一步放鬆貨幣政策，人行確實也有釋放相關信號，令看淡人民幣兌一籃子新興市場的套息交易依然合理。據彭博社統計，本季借入沽出人民幣，並買入8隻新興市場一籃子貨幣的套利交易錄0.5%回報率，相對做淡日圓的套息交易則有7%損失。