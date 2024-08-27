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人行對金融機構持債壓測 官媒：屬防風險非抬高利率

【明報專訊】人民銀行主管媒體《金融時報》引述匿名業內人士報道指出，人行最近指對金融機構持有債券資產的風險敞口壓力測試，以防範利率風險，而據悉目前有關的壓力測試已逐步展開。但人行的本意未必為大幅抬高利率水準中樞，更多是避免形成單邊預期並不斷強化，提到金融管理部門旨在透過壓力測試，提示部分金融機構要合理關注風險及優化配置。彭博日前引述消息稱，人行未有禁止金融機構對任何國債作投資或交易，未來也不會禁止，但認為當前的國債熱潮存在風險。

官媒《金融時報》報道提到，機構投資者都寄望於價格高位脫手長債，另部分市場機構亦為了增厚收益，集中購買長年期資產，令長債需求顯著上升，短期內的供給則相對偏少。報道續指出，短期國債孳息率及超長債孳息率，分別受經濟預期及市場情緒的影響而波動，過去亦出現多次因孳息率改變，而引發債市「踩踏式」交易導致債券價格大幅下跌，加上基金及理財產品亦同時集中贖回，從而導致債券價格進一步下跌。一些機構債券收入佔營業收入比重甚至超過一半，而一旦債券價格大幅下跌，過度依賴債市的中小銀行將承受龐大的帳面虧損，甚至可能引發流動性危機，進而威脅整個金融體系的穩定。

《上海証券報》上周六亦引述權威專家報道指出，央行針對部分大中型金融機構進行壓力測試，意圖防範短期內市場利率反轉或大幅波動，並非阻止機構投資交易。報道更指監管部門並未暫停江蘇4家農商行國債交易，有關部門從宏觀審慎角度出發，堅持市場化及法治化原則，關注點主要在於機構行為是否合規、進行壓力測試，以及產生利率風險等。