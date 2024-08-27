人行對金融機構持債壓測 官媒：屬防風險非抬高利率

官媒《金融時報》報道提到，機構投資者都寄望於價格高位脫手長債，另部分市場機構亦為了增厚收益，集中購買長年期資產，令長債需求顯著上升，短期內的供給則相對偏少。報道續指出，短期國債孳息率及超長債孳息率，分別受經濟預期及市場情緒的影響而波動，過去亦出現多次因孳息率改變，而引發債市「踩踏式」交易導致債券價格大幅下跌，加上基金及理財產品亦同時集中贖回，從而導致債券價格進一步下跌。一些機構債券收入佔營業收入比重甚至超過一半，而一旦債券價格大幅下跌，過度依賴債市的中小銀行將承受龐大的帳面虧損，甚至可能引發流動性危機，進而威脅整個金融體系的穩定。

《上海証券報》上周六亦引述權威專家報道指出，央行針對部分大中型金融機構進行壓力測試，意圖防範短期內市場利率反轉或大幅波動，並非阻止機構投資交易。報道更指監管部門並未暫停江蘇4家農商行國債交易，有關部門從宏觀審慎角度出發，堅持市場化及法治化原則，關注點主要在於機構行為是否合規、進行壓力測試，以及產生利率風險等。