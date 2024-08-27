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中石油半年賺886億新高 派息0.24元增5% 資本支出減7%

【明報專訊】中國石油（下稱中石油）（0857）公布6月底中期業績，期內受惠於原油、汽油價格上漲、天然氣銷量增加，以及煤油、聚乙烯等產品量價齊增帶動，股東應佔溢利886.11億元（人民幣，下同），創出紀錄水平並按年增長3.9%。每股中期息0.22元人民幣，或相當於0.24033港元，按年增加4.8%。

明報記者 陳偉燊

中石油期內在內地實現原油產量3.928億桶，按年增長0.1%；可售天然氣產量2.4868萬億立方英尺，按年增加2.9%；油氣當量產量8.073億桶，按年增加1.5%。海外期內實現原油產量8200萬桶，按年持平；可售天然氣產量974億立方英尺，按年降2.5%；油氣當量產量9820萬桶，按年減少0.5%。上半年加工原油6.933億桶，按年增加3%；生產成品油6011.9 萬噸，按年增加2.1%。銷售業務期內銷售汽油、煤油、柴油7905.3萬噸，按年減少2%。銷售天然氣業務錄1472.17億立方米，按年增加12%。

國際業務經營利潤增19%

按部門劃分，油氣和新能源業務及天然氣銷售業務期內分別錄得經營利潤916.59億元及168.05億元，分別按年增7.2%及19%。煉油化工和新材料業務及銷售業務的經營利潤分別按年減少25.7%及7.7%，只賺136.29億元及101.04億元。按地區劃分，國際業務的經營利潤按年增18.8%至243.2億元。

昆侖能源多賺3% 復派中期息

中石油上半年度的資本性支出按年減少7.3%至789.42億元，期內的資本負債率為11.3%，按年減少3.9個百分點。公司又同時宣布旗下大慶油田落實以近59.8億元，收購中油電能全部股權，藉此提升電力業務專業化。另公司旗下持股54.38%的昆侖能源（0135）期內錄得中期盈利33.05億元，按年增長2.6%，恢復派中期息0.1641元，或0.1769港元。期內錄得天然氣總銷售量264.4億立方米，增10.6%，其中天然氣總零售氣量佔163.02億立方米，按年升10.3%，新增用戶44.87萬戶，其中居民用戶佔43.6萬戶、工商業用戶達1.27萬戶，累計用戶1605.27萬戶。