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中石化：藉降本增效 冀化工業務扭虧

【明報專訊】中國石化（0386）旗下化工業務較去年虧損收窄，該集團冀透過降本增效，爭取化工業務今年扭虧。董事長馬永生表示，在成品油業務開發「油氣氫電服」並推動轉型方面，除在油站增光伏設施，亦會搞西氫東輸，提供更多綠氫滿足市場需求。儘管其下半年資本開支過千億元人民幣，但是集團會平衡現金流及投資，確保派息。

下半年資本開支雖逾千億

力保派息

高級副總裁萬濤指出，上半年面對油價高位震盪，原料油漲幅大於產品價格漲幅等因素影響，致化工業務上半年度仍然虧損，但是虧損較前收窄，到第二季降至約18億元人民幣左右。他們會隨市場變化去優化業務，透過降低原料成本及提高效益，爭取化工業務全年扭虧為盈。

中石化在北部灣的油氣發現近期取得進展，馬永生料明年3月份可透露更多運作細節。另在推動「油氣氫電服」發展，上半年集團已投資數十億元人民幣，至今已建130個加氫站、6萬多個充電站，並陸續在3萬多個加油站增設光伏板，滿足自身需要同時安排餘電上網。母公司中石化集團掛牌出售內蒙古鄂爾多斯綠氫項目，並不影響上市公司推動綠氫，反而會繼續加大氫站建設，甚至在內蒙古部署西氫東輸項目。

該集團上半年度的資本開支才559億元人民幣，下半年資本開支較多，目前未擬調整原全年資本開支1730億元人民幣預算水平。財務總監壽東華指出，集團擬爭取低成本融資，並在長短債融資作出調整。集團手持現金1780億元人民幣，及資產負債率在54%，有助平衡投資、分紅及回購。