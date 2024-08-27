康師傅純利升15% 方便麵收入微跌

中價袋麵收入大跌14%

集團期內毛利按年升7.8%至134.4億元，毛利率亦升2.1百分點至32.6%。分部業務方面，方便麵業務面對消費趨勢的持續分化，因此以「多價格帶、多種口味及多規格產品」滿足消費者多元化需求。

期內因市場承壓與產品結構調整，方便麵業務收入按年下跌1%至138.14億元，中價袋麵的收入跌幅最大，按年跌13.8%至12.7億元；不過原材料及產品組合改善，毛利率按年升1.3個百分點至27.1%。

飲品業務方面，受惠於產品組合改善及管理效能提升，上半年收入按年升1.7%至270.65億元，毛利率亦升2.5個百分點至35.2%。茶飲產品表現最佳，收入按年升13%至113.92億元。集團指出，期內飲品業務加速建立規模優勢，以及改善營銷策略，跟隨健康無糖化趨勢，推出無糖茶產品推動即飲茶品類增長。另「星巴克即飲咖啡」上市門店同款「星巴克生咖」系列，完成華南、華東、華北供應鏈佈局。

展望未來，康師傅表示，方便麵業務繼續推出不同規格、價格及口味，持續推動行業整體規模擴大；飲品業務將加速建立規模，聚焦核心產品，擴展創新產品，滿足消費者不同場景需求，促進銷售增長。