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利比亞停產 油價升3% 美能源股升科技股跌

【明報專訊】中東緊張形勢持續，以色列與黎巴嫩真主黨互相開火之際，利比亞東部的班加西政府宣布停止石油生產及出口，與國際承認的的黎波里政府爭奪央行控制權及石油收入。東部政府幾乎控制了利比亞全國油田，其石油出口主要供應歐洲。國際油價昨晚升約3%，布蘭特期油高見每桶81.58美元，紐約期油升穿每桶77美元。

瑞銀集團大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，石油供應可能減少，令現貨市場供應收緊，供應受阻會持續多久「是難以評估的部分」。花旗集團分析師指出，原油出口下降可能會暫時將布油價格推升至每桶85美元左右。

道指曾升至41420點創新高

儘管中東局勢未明，美聯儲減息在即，推動道指早段升逾200點，高見41,420點創新高，但午夜前升幅收窄。道指成分股——重型機械製造商Caterpillar（美：CAT）、多元化工業集團3M（美：MMM）及雪佛龍（美：CVX）早段股價升逾1%。受美聯儲減息前景推動，能源行業可能因經濟復蘇而受惠。部分投資者沽出科技股轉向其他領域。標普500能源板塊早段升超過1%，而科技類股跌1.5%。周三收市後公布業績的Nvidia（美：NVDA），股價早段跌逾2%，晶片股普遍下滑。

Piper Sandler分析師Craig Johnson指出，鮑威爾預告減息的鴿派言論，為「中小型股」（SMID）帶來支持，美股升勢由少數強勢股擴大至「中小型股」，預示今年餘下時間的美股前景樂觀。

美元受壓 日圓升至143.4

隨着美聯儲減息在即，亞洲註冊的基金增加了現有的美元空倉倉位。美匯指數昨低見100.5，是52周低位。日圓兌每美元昨升至143.4，創3周高位。每百日圓兌港元高見5.4算。日圓轉強，出口板塊下滑。日經指數昨收市下跌逾250點，收報38,110.22點。

不過部分分析認為，日圓要繼續升值將變得困難。三菱UFJ摩根士丹利證券的植野大作表示，投機者為日圓空倉平倉的操作已在一定程度完成，影響日圓上升空間。至於沒有利息收入的金價，昨晚在每盎司2500美元以上的高位徘徊。

此外，昨公布的美國核心耐用品訂單出乎意料下滑。被視為商業支出計劃指標的非國防資本貨物訂單（不包括飛機），在7月按月跌0.1%，而6月增幅亦由1%大幅向下修訂至0.5%，反映企業設備支出在第三季之初動力轉弱。核心資本貨物出貨量（在GDP報告中，用於計算設備投資的數字）在第三季初下降0.4%。

在耐用品訂單公布前，亞特蘭大聯儲銀行的 GDPNow模型預計，第三季商業設備支出將輕微增長。

（綜合報道）

[國際金融]