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鄺超靈：氣候危機迫在眉睫 做好預防工作

【明報專訊】2024年7月，地球的二氧化碳水平突破了427 ppm的歷史紀錄，相較工業時代初期增加了50%。同月24日，地球經歷了過去125,000年中最熱的一天。2024年7月，亦成為有紀錄以來地球最熱的月份。全球範圍內，2024年有望成為有紀錄以來最熱的一年。獨立的氣候報告機構美國海洋大氣總署國家環境資訊中心（NOAA' s National Centers for Environmental Information）指出，地球的全球年平均溫度首次高出工業化前水平1.54°C。

隨着全球暖化加劇，極端天氣事件發生頻率和強度都在不斷增加。香港也無法倖免。2018年9月，超強颱風山竹襲擊香港，引起了嚴重的風暴潮。海水淹沒了杏花邨和將軍澳南一帶，地下停車場和多輛汽車被水淹，多幢樓宇嚴重受損，近500人受傷，4萬戶家庭停電，造成直接經濟損失高達46億元。

2023年9月7日至8日香港經歷了一場世紀特大暴雨，這場暴雨打破了3項降雨紀錄，造成社會重大破壞。這場被稱為500年一遇的暴雨，造成直接經濟損失約8億元，並至少導致兩人死亡，超過140人受傷。

由於這些極端天氣事件不時發生，保險業面臨着嚴峻挑戰。風暴、洪水和海平面上升等極端天氣事件的加劇，導致保險成本不斷攀升。自然災害的增加導致保險損失上升，全球連續4年保險損失超過1000億美元。這令保險公司感到震驚，並促使他們重新評估風險，大幅提高保費。根據保險經紀公司怡安（Aon）的數據，去年自然災害數量創下紀錄，共有37宗事件造成至少10億美元的保險損失。

極端天氣對樓宇亦造成財務壓力，不僅增加了物業保險費用，還提高了維修費用和營運成本，同時可能導致資產價值下降。例如去年一場500年一遇的暴雨，有一受損物業的保險費用提升了兩到三倍，從6.4萬多元增至16.7萬元。

私人樓宇在過去往往忽視這些隱患，現在需要採取相應措施評估極端天氣的影響，並加強應對能力。例如在低窪地區加強防水措施和警報系統，為較低窪的電掣房或地下停車場安裝可拆卸式擋水板、增強水泵和排水系統、提高地台高度、定期檢查玻璃外牆等措施，都是必要的應對策略。

預防措施的花費相對較低，例如在黃大仙的一處物業僅需花費幾千元購買及安裝水閘，就可以避免可能造成超過幾百萬元的水浸損失。

另一個例子是一個位於葵芳的大型商業購物中心，他們理解氣候變化對物業的重大影響，可能導致巨大的損失或對客戶及租戶的業務中斷。該物業管理公司成立了氣候變化應急小組，配備相關設備，包括可摺疊的防洪閘、沙袋、水泵等，並定期組織應急演練。

隨着氣候變化的影響日益明顯，中電提出了一系列短期、中期和長期措施應對極端天氣威脅，以減低對電力供應的影響。中電早在20年前已在戶外電力設施安裝避雷器，未來兩三年內，中電計劃繼續在戶外電力設施加裝避雷器，並在超過700個變電站安裝了防水閘。

港鐵亡羊補牢，連接黃大仙中心的黃大仙站B3出口正安裝自動防洪板，預計在今年第三季完成工程並測試。港鐵按過去水浸紀錄，於全港26個有較高水浸風險的車站、共42個出入口安裝水浸感應器，這些感應器會安裝在車站出口的樓梯邊，一旦水浸至感應器底部，即會通報車站控制室，再由職員循閉路電視觀看是否需要設置防洪板，以提高水浸應對效率。

隨着氣候變化的不斷加劇，極端天氣事件的頻率和強度持續上升，對我們的生活環境和經濟安全構成了嚴重威脅。因此，樓宇業主應該認識到這些風險，並投資於預防措施，這些措施通常成本較低，但能有效避免重大資產損失。

環境社會及企業管治基準學會環保委員會主席

[鄺超靈 全民造ESG]