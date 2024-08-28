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港上月出口升13.1% 勝預期 往內地美國增長仍快 同期進口升9.9%

【明報專訊】統計處公布，7月整體出口按年升13.1%，勝過市場預期的11%；進口增加9.9%，為今年1月後最大按年升幅，惟低過預期的10.4%。貿易逆差收窄至218.42億元，預期逆差為287億元。政府發言人表示，若外部需求維持穩定，香港出口的正面表現或可延續，儘管地緣政治緊張局勢和貿易摩擦將會帶來風險。有分析認為，隨着利好的基數因素逐漸減退，本港未來幾個月的出口增長或會放緩。

明報記者 黃志偉

以7月出口額3904億元計，亦為2022年9月以來最高。7月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升15.7%，當中出口至中國內地的貨值按年增幅擴大至23%（見表），6月為升11.9%。不過往其他地區升勢則放緩，輸往美國出口增幅由前月的40.6%放緩至19.7%，出口往台灣更由升35.3%轉跌4.9%。

出口台灣由升轉跌

值得留意的是，出口至荷蘭的貨值急升近八成至117.22億元，為有紀錄以來最高金額。

輸往荷蘭錄破紀錄貨值

進口方面，來自中國內地的進口貨值按年上升12.2%至1822.01億元，生產半導體等電子設備的台灣和韓國分別按年增20.6%、34.4%至501.86億元和203.98億元，前者上月增幅由7.1%擴大至雙位數。至於來自新加坡的進口升幅放緩至2.4%達290.86億元，泰國則跌幅擴大至43.4%。

按主要貨品類別來看，「電動機械、儀器和用具及零件」整體出口按年增幅由上月的3.5%擴大至13.7%，進口亦擴大至10%；而「辦公室機器和自動資料處理儀器」整體出口更由上月升39.4%擴大至62.3%，進口按年增幅續維持六成。至於「通訊、錄音及音響設備和儀器」，其整體出口按年升幅由上月14%放緩至7.5%，進口則由升13.5%轉跌1.4%。

大新溫嘉煒：基數因素漸退

未來數月增長或放緩

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港7月進出口增長均有所加快，反映外貿從去年的疲弱表現回穩，但隨着利好的基數因素逐漸減退，未來幾個月的出口增長或會放緩。他又提到，雖然部分主要央行開始減息或有助外圍需求改善，但面臨歐美加對內地部分貨品加徵關稅，而且美國大選結果後新政府的對華貿易政策，均或繼續為香港外貿帶來挑戰。