moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

安踏半年多賺63% 擬動用不超過100億回購

【明報專訊】體育用品股安踏（2020）昨中期業績出爐，不計入分佔聯營公司/合營公司損益及由Amer Sports上市事項權益攤薄所致的非現金會計利得影響，中期純利增加17%至61.61億元（人民幣，下同）；若計入上述影響，純利則大增62.6%至77.21億元（見表）；派每股中期息1.18港元，按年增43.9%。公司同日公布，決定視乎市場情况，於18個月內擬動用不超過100億港元不時於公開市場回購股份，資金來源為其現有可用現金儲備，回購股份將予以註銷。

主席：顯示對公司發展的信心

過去18個月安踏日均成交額約6.3億港元，按是次回購金額及時期計算，約佔其日均成交額的4%。在績後投資者會議上，主席丁世忠指出，雖然經濟發展形勢較複雜，但公司對未來仍充滿信心，所以決定在未來18個月作100億港元以內的回購，以「充分顯示我們對公司未來發展的信心」，又指「大家覺得（市場環境）好與不好，過去一直都差不多，但我們也一直做得不錯，我們有信心」。安踏於通告亦指董事會認為現行股價低於其實際價值，實施回購計劃旨在促進股東利益及公司中長期資本增值。

對於市場關注內地消費疲軟，丁世忠指全球消費市場疲軟，並不止中國市場，但安踏不管在銷售、業績都取得歷史上最好的成績，市場份額進一步擴大，顯示其多品牌的競爭優勢。剛分拆的Amer Sports也創自收購回來最高業績。

安踏年初交出安踏品牌及FILA品牌增長指引均為雙位數，但昨將FILA旗下的子品牌的增長指引下修為高單位數，安踏品牌則維持目標。管理層表示，FILA主品牌全年目標沒有改變，仍然維持增速雙位數指引，鞋類、線上銷售等上半年仍錄20%高增長，庫存處在5倍以內，屬歷史最好等。集團主要是針對FILA潮牌及童裝在去年作出業務戰略調整，主要因內地童裝已進入存量市場，整個行業增速比較慢，而潮牌市場亦比較疲軟等。

FILA旗下增長指引下調至高單位數

管理層又表示，雖然目前大家對市場環境信心更差了，其他同行亦下調目標，安踏品牌維持雙位數增長目標「也有壓力，不是輕輕鬆鬆做到」，但7月、8月市場有好轉，加上各方面都比較健康，故認為「挑戰雙位數也有機會」。