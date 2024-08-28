信置全年基礎盈利跌15% 末期息維持43仙

淨現金按年增8.6%至456億

信置全年收入按年跌26.23%至87.65億元；期內物業發展銷售收入88.93億元，按年減25.5%，收入主要來自西南九龍的維港滙第二期及第三期、旺角ONE SOHO，以及出售於過往年度完成的項目餘下住宅單位及車位，包括維港滙第一期、成都的信和•御龍山、黃竹坑揚海、何文田St. George's Mansions及觀塘凱滙。期內集團推售黃竹坑海盈山，至今售出6.8%；另推出將軍澳凱柏峰III，亦售出34.9%。信置稱，將有多個新項目推售，包括位於中環的ONE CENTRAL PLACE及元朗的柏瓏III，項目已取得預售樓花同意書，又預期於2024/25財年將有另外兩個住宅項目獲發預售樓花同意書，分別為油塘通風樓物業發展項目及日出康城第十三期物業發展項目。集團又指未入帳之合約銷售總額逾99億元，當中約80億元將在今個財政年度入帳。

對於未來樓市，信置主席黃志祥指出，儘管近期交易量有所調整，仍保持謹慎樂觀。預期人才湧入、租金回報率上升以及今年稍後有機會減息，有望支持住宅物業需求並增強買家信心，這些積極的市場趨勢為香港地產市場帶來樂觀前景。

截至今年6月底，信置擁有現金及銀行存款464.17億元，扣除借貸總額8.32億元，擁淨現金455.85億元、按年增8.6%。